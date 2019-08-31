"ما لا يقدر المدرب الكبير على فعله".. طه إسماعيل يعدد النقاط التي دفعت الأهلي لاختيار فايلر

عدد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي الأسباب التي دفعت القلعة الحمراء للتعاقد مع المدرب السويسري ريني فايلر.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تعيين ريني فايلر مدربا للفريق خلفا لمارتين لاسارتي. (طالع التفاصيل)

وقال طه إسماعيل في فيديو مصور نُشر عبر صفحة النادي الرسمية: "عُرض على لجنة الكرة الكثير من السير الذاتية للمدربين وصل عددهم إلى 25 مدرب لاختيار أحدهم لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف "النادي الأهلي حدد سابقا الاشتراطات التي يجب توافرها في المدرب الجديد للفريق مثل شخصيته وإنجازاته وكيفية تعامله مع اللاعبين وطموحه في مجال التدريب".

وشدد "كان يجب أن يكون المدرب طموحا وحريص على تحقيق نجاحات شخصية له وهذه الصفات لن يعرفها أحد من قراءة السيرة الذاتية لأي مدرب بل تعرفها من عقد عدة جلسات مع المدرب".

وأكمل "لذلك سافر وفد الأهلي للاجتماع مع بعض المدربين بعد تقليص عدد السير الذاتية التي درستها لجنة التخطيط وضم الوفد الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات".

واستمر في تصريحاته "وبالفعل عقد الوفد جلسة مع عددا من المدربين من بينهم أسماء كبيرة وعالمية في مجال التدريب لكن ظروفهم لم تسمح لهم بالاتفاق معنا، وأخيرا توصلنا لاتفاق مع المدرب السويسري ريني فايلر".

وشرح طه إسماعيل "ما ظهر من خلال جلسات وفد الأهلي مع فايلر أنه لديه طموح كبير في تحقيق ذاته بالإضافة إلى الحيوية والديناميكية في العمل بحكم صغر سنه".

وأكد "كان ممكنا أن نتعاقد مع مدرب عالمي ذو خبرة كبيرة يبلغ من العمر 60 أو 70 عاما لكنه لا يمتلك الطموح لتحقيق إنجازات جديدة بالإضافة إلى عدم قدرته على العمل بحيوية".

وأوضح "كل النقاط السابقة كانت سببا في الاتفاق مع فايلر لتدريب الفريق".

وأتم طه إسماعيل تصريحاته "يجب ألا نستبق الأحداث وننتظر ونرى ماذا سيفعل فايلر مع الأهلي، في بعض الأحيان كما يعلم الجميع قد يأتي مدربا عالميا ولا يحقق أي نجاحات".

ومن المنتظر أن يصل فايلر إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء مهام عمله كمدرب للأهلي.

وسيضم الجهاز الفني المعاون لفايلر في الأهلي 3 مساعدين أجانب في مناصب المساعد الأول للمدرب ومدرب الأحمال ومدرب حراس المرمى، على أن يستمر سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة وسامي قمصان في منصب المساعد الثاني للمدرب.

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