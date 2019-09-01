رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة يعلن أسماء 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 00:20

كتب : FilGoal

مدرب مجهول

أعلن عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر.

وقال الجنايني: "يوجد 5 مرشحين الآن لتدريب منتخب مصر ولم نُحسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن".

وكشف "حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وأحمد حسام "ميدو" وإيهاب جلال، هؤلاء المرشحين لتدريب المنتخب".

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وأردف خلال ظهوره عبر قناة أم بي سي مصر "حتى اللحظة لم نستبعد أي اسم من الخماسي ولم نُقرر بشكل نهائي من هو المدرب".

وواصل "سيتم حسم اسم المدرب في أسرع وقت ممكن خلال الأسبوع المقبل".

ونفى الجنايني الاستقرار على اسم حسن شحاتة على أن يعاونه ميدو في الجهاز، قائلا: "لا هذا ليس صحيحا".

اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق تأجيل اختيار مدرب المنتخب الجديد لحين تنظيم الأمور الخاصة بمسابقة الدوري للموسم الجديد أولا. (طالع التفاصيل)

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