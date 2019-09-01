بوكيتينو: ديون توتنام بسبب الملعب الجديد؟ لا تضعوني في مقارنة مع فينجر

رفض ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام مقارنة وضعه الحالي مع فريقه بالفرنسي أرسين فينجر عندما كان مدربا لأرسنال.

ووضع البعض من الجماهير والصحافة ووسائل الإعلام في إنجلترا المدرب الأرجنتيني في مقارنة مع أرسين فينجر بسبب الديون الكثيرة على ناديه بسبب بناء الملعب الجديد لفريق توتنام.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "بالفعل نعترف بحالة الإحباط التي تصيبنا بسبب ديون النادي التي تقدر بـ600 مليون جنيه إسترليني الناتجة عن عملية بناء الملعب".

وأضاف "لكني أرفض وضعي في مقارنات مع أرسين فينجر، وآخر شيء بالتأكيد أود فعله هو الاعتراف بأنني أعرف كيف كان شعور فينجر عندما كان في نفس موقفي".

وأكمل "كان على أرسنال في تلك السنوات التي شهدت بنائه لملعبه الجديد محاولة الركض نحو النجاح والمنافسة في مختلف البطولات بالإضافة إلى الحمل الثقيل على النادي بسبب ديون الملعب التي كانت مثل السلاسل المكبلة في كاحليهم وهم يركضون".

واعترف بوكيتينو "بالفعل أشعر بالضغط بعد تحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط في أول 3 جولات لنا في الدوري".

وواصل حديثه "الأندية الكبرى التي تطلب من البنك مبلغ 600 مليون جنيه للاستثمار في بناء ملعب جديد مثل برشلونة أو غيرها من كبار الأندية، يوقعون بعدها مع نجوم كبار ويحققون البطولات وتسدد ديونهم، لكننا في وضع مختلف".

وأكد "توتنام يحتاج لخلق إرث كبير للمستقبل خلال هذه الفترة، نعاني من قيود لكن هذا أمر طبيعي، ونحتاج للعمل لإيجاد طريقة للمنافسة في هذا الدوري الصعب للغاية بطريقة مختلفة عن باقي منافسينا".

هل مبلغ 600 مليون جنيه إسترليني قيمة الديون على النادي كافيا لجعل البعض يبكي؟ سؤال موجه إلى بوكيتينو.

ورد المدرب الأرجنتيني على السؤال "يمكن لشخص مثل دانيال ليفي رئيس توتنام إدارة هذا الموقف بشكل جيد مع مجلس إدارة النادي القادر على إمداد الفريق بصفقات جديدة ليشعر المشجعين أننا ناد كبير بهذا المشروع الضخم من بناء ملعب جديد وضم لاعبين مميزين".

ويحل توتنام ضيفا على غريمه التقليدي أرسنال اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي في دربي لندن.

توتنام انتقل لخوض مبارياته على ملعبه الجديد في نهاية الموسم الماضي بعد أكثر من موسم لعب خلالها مبارياته في ويمبلي لحين الانتهاء من هدم الملعب القديم "وايت هارت لين" وبناء الجديد.

وتكلف بناء ملعب توتنام الجديد ما يقرب من مليار جنيه إسترليني، منهم 600 مليون جنيه إسترليني قيمة الديون على النادي اللندني.

لكن دانيال ليفي رئيس توتنام طمأن جماهير ناديه على وضعهم في سوق الانتقالات وأنفق 100 مليون جنيه إسترليني لصفقات الصيف استعدادا للموسم الحالي وحطم الرقم القياسي لأي صفقة أبرمها النادي قبل ذلك بالتعاقد مع تانجوي ندومبيلي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الرابع ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل خسارة اللقب أمام ليفربول.

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