كلوب: غضب ماني ليس بسبب الخروج أمام بيرنلي

السبت، 31 أغسطس 2019 - 20:55

كتب : FilGoal

ماني - ليفربول

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن غضب ساديو ماني عقب خروجه مستبدلا أمام بيرنلي.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

بيرنلي
ليفربول

ليفربول انتصر بثلاثية مقابل لا شيء على حساب بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وخرج ماني في الدقيقة 85 ليظهر غاضبا بشدة عقب التغيير.

أخبار متعلقة

أبو تريكة: صلاح كان أنانيا بعض الشيء وردة فعل ماني مبالغ فيها بالفيديو – ماني يثور غضبا عقب خروجه.. هل صلاح السبب؟ بالفيديو – ضحية جديدة في الطريق.. ليفربول يضرب بيرنلي بثلاثية ويواصل الصدارة سكاي: هل تفوق ساديو ماني على صلاح ليصبح الأفضل في ليفربول؟

وقال كلوب عن الواقعة قائلا: "ماني يُعد رجلا حساسا وعاطفيا".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي "غضب ماني لم يكن بسبب خروجه من الملعب".

وأوضح "حدثت بعض الأمور أثناء المباراة جعلت ماني يشعر بالغضب".

وأتم "سوف نُعالج الأمور داخل غرف خلع الملابس".

يورجن كلوب قرر إقحام الثنائي جيردان شاكيري، وديفوك أوريجي في الدقيقة 85، وقرر إخراج روبيرتو فيرمينو وماني.

اللاعب السنغالي سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 37، لكنه ظهر غاضبا للغاية عند خروجه.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وحاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بـ محمد صلاح لم يمرر فيها المصري الكرة له.

وتساءلت شبكة beIN Sports بعد المباراة: "هل ماني غاضب من صلاح؟".

شاهد اللقطة

اقرأ أيضا:

داخل رأس فايلر.. كيف يفكر وكيف يلعب

مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين

بالفيديو – طرد تريزيجيه

تاريخ مواجهات فايلر ضد الكبار ومساعده.. ماذا فعل أمام مدرب الزمالك الأسبق

بالفيديو - أوساسونا يخرّب احتفالية فاتي.. برشلونة يتعثر بالتعادل رغم انتفاضة مراهقه

في المحترفين كلوب محمد صلاح ماني في إنجلترا ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – من أول لمسة بقميص يوفنتوس.. دانيلو يسجل في مرمى نابولي 2 دقيقة | أوروبا
كلوب: غضب ماني ليس بسبب الخروج أمام بيرنلي 21 دقيقة | المحترفون
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (2) نابولي (0) إيجواين والثااااني 23 دقيقة | أوروبا
بيكيه: ليست ركلة جزاء.. هل يقدر الحكام على القفز دون تحريك ذراعهم؟ 25 دقيقة | أوروبا
أبو تريكة: صلاح كان أنانيا بعض الشيء وردة فعل ماني مبالغ فيها 27 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - رأسية أوغلو في بريشيا تنفض غبار أودينيزي عن ميلان 34 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي 2 الأهلي يوضح أسباب التعاقد مع فايلر.. ولماذا تعثرت مفاوضات سباليتي ومانو 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا

قد ينال إعجابك