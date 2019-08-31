رانيا علواني عن خلافاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعرف أطبخ كويس"

السبت، 31 أغسطس 2019 - 23:12

كتب : FilGoal

رانيا علواني

أوضحت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أسباب دخولها في مناوشات مع بعض من جماهير المارد الأحمر عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

مناوشات عديدة جمعت بين رانيا علواني وبعض من رواد (تويتر) بسبب تعيين ريني فايلر كمدير فني للمارد الأحمر.

وفسرت رانيا علواني الواقعة: "كنت أتحدث من الأساس عن إنجازات مصر في دورة الألعاب الإفريقية، وفوجئت بوابل من السب ضدي".

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وأضافت في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "شعرت بالضيق الشديد ومن هنا قررت الرد وطلبت من الجميع الحديث بأدب ولباقة وبعد ذلك شعرت بالندم لأنني فعلت ذلك. يا ليتني صمت".

وواصلت "لا مشكلة لدي في النقد ولكن لابد من الاحترام. يقولون لي (اذهبي لـ المطبخ) وللعلم أعرف كيفية الطبخ جيدا. بعرف أطبخ كويس".

وأجابت رانيا على سؤال (هل لديكي أي مشكلة مع مدرب الأهلي؟) قائلة "لا أعرف المدرب من الأساس. كرة القدم ليست تخصصي".

وأشارت "هل من المنطقي أن يتواجد محمود الخطيب في إدارة الأهلي، وسأكون أنا صاحبة قرار المدرب لفريق كرة القدم؟ بالتأكيد لا، هذا ليس تخصصي من الأساس".

واستكملت "انزعجت للغاية من الكم الهائل للسب ضدي ومن هنا قررت الرد وندمت على ذلك".

وأتمت "سأغلق حسابي على تويتر ولن استخدمه مرة أخرى".

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