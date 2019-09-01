يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق إن الانتقادات التي توجه ضده خلفها بعض الأشخاص، وليست انتقادات عقلانية.

الأهلي وجه الشكر لـ طارق سليمان، وذلك بعد تعيين ريني فايلر كمدير فني جديد للفريق وسيصطحب معه مدربا لحراس المرمى. (طالع التفاصيل)

في البداية، تحدث طارق سليمان عن الرحيل قائلا: "حزين لرحيلي عن بيتي الأهلي ولكن ما حدث يُعد منطقيا".

وأضاف في حواره مع FilGoal.com "دائما عندما يرحل أي مدرب ويأتي آخر، يكون هناك مناقشات حول الجهاز الفني بالكامل".

وواصل "مدرب الأهلي الجديد سيكون معه مدربا لحراس المرمى ومن هنا جاء رحيلي".

وتابع "لم أقصر على الإطلاق طوال مشواري مع الأهلي. نمتلك 3 حراس مرمى على أعلى مستوى، انظروا لما يقدمه الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي عندما غاب الثنائي الأول".

بعد ذلك تطرق طارق سليمان للرد على الانتقادات التي وُجهت له خلال فترة عمله مع الأهلي.

وزعم مدرب حراس الأهلي السابق "الانتقادات ضدي كانت موجهة بنسبة 100% وأعرف جيدا من خلف ذلك".

وقال "أعرف جيدا من خلف تمويل من ينقدوني. أقسم بالله أعرف من هو".

واستشهد "لماذا يتم انتقادي من الأساس؟ الأهلي يمتلك الشناوي وهو أفضل حارس مرمى في إفريقيا والدوري".

وعدد "عندما خسرنا بخماسية أمام صن داونز، كان الشناوي هو أفضل لاعب في المباراة. وفي لقاء بيراميدز الأخير، الشناوي تألق بأفضل تصدي ممكن أمام ركلة حرة من عبد الله السعيد، إذا لماذا الانتقادات؟".

وأردف "جمهور الأهلي الحقيقي حتى وإذا انتقدني فيكون النقد بناءً واتفهمه وليس مأجورا لدوافع شخصية".

وعاد بالذاكرة للوراء، وقال "كان لدي الثنائي الشناوي وشريف إكرامي في كأس العالم مع المنتخب. ثنائي في المونديال هل تدركون معنى ذلك؟ لا يمكن إغفال ذلك".

ثم عاد للحاضر، ووجه الشكر لإدارة الأهلي قائلا: "كل الشكر لـ محمود الخطيب – رئيس الأهلي – وكل أعضاء المجلس. الكل تحدث عني بشكل جيد جدا وأعرف ذلك. الأهلي بيتي وسأعود له في أي وقت يحتاجني فيه".

وكشف "أُبلغت بقرار رحيلي صباح اليوم السبت ورغم ذلك ذهبت للتدريبات وسأذهب يوم الأحد أيضا لحين قدوم المدرب الجديد يوم الاثنين المقبل".

وأتم "سأخدم الأهلي دائما فهو من صنع اسمي وصنع اسم الجميع".

اقرأ أيضا:

رانيا علواني عن خلافاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعرف أطبخ كويس"

كلوب: غضب ماني ليس بسبب الخروج أمام بيرنلي

بالفيديو – صناعة هدف وقائم وفرص محققة في ملخص صلاح أمام بيرنلي

داخل رأس فايلر.. كيف يفكر وكيف يلعب

مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين"