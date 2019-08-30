إبراهيم حسن يشرح كيف ساعدته معرفة أنتوي على صناعة هدف بيراميدز الثاني

شرح إبراهيم حسن لاعب بيراميدز كيف ساعدت معرفته بالمهاجم الغاني جون أنتوي على صناعة الهدف الثاني لفريقه، وحسم اللقاء أمام حرس الحدود.

بيراميدز انتصر على الحرس بثنائية نظيفة في ربع نهائي كأس مصر المسابقة الأقدم في تاريخ مصر بفضل ثنائية الغاني جون أنتوي (طالع التفاصيل).

وإبراهيم حسن قال عقب اللقاء: "المباراة كانت موفقة واستطعنا التأهل رغم صعوبتها. (سيباستيان) ديسابر -المدير الفني- يتعامل مع كل مباراة على حدة وأمامنا مباراتين للحصول على البطولة".

وأضاف لمحطة أون سبورت "نركز على مواجهة بتروجت ثم المباراة النهائية، سنحاول الفوز للعبور إلى النهائي وتحقيق البطولة".

وعن الاختلافات بين ديسابر في الإسماعيلي حيث سبق اللعب معه، وبيراميدز الآن، أشار "أدينا موسما جيدا مع الإسماعيلي وكنا ننافس على البطولة، وفي بيراميدز متوفر لنا جميع الإمكانيات".

وتابع "أشكره على ثقته الكبيرة في للقدوم إلى هنا، وهذا يعطيني دافعا كبيرا كي أكون جيدا ويمثل دافعا تحفيزيا لي لبداية الموسم".

وعن صناعته للهدف الثاني "أنتوي لعبت معه في الإسماعيلي وأفهم تحركاته جيدا لذا وفقت في صناعة هدفه الثاني".

وانضم إبراهيم حسن إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري قادما من الزمالك.

بيراميدز وصل إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي في تاريخه، لكن المرة الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي موسم 2017-2018، قبل الوداع بركلات الترجيح أمام سموحة.

وأنتوي حقق رقما فريدا بتسجيله في مسابقة الكأس رفقة الإسماعيلي (3 أهداف) والأهلي (4 أهداف) ومصر للمقاصة (3 أهداف)، ليصبح بيراميدز رابع فريق يسجل بقميصه في المسابقة الأقدم بتاريخ مصر.

بيراميدز يستعد لمواجهة بتروجت في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت.

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