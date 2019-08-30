بذلتم قصارى جهدكم فشكرا لكم.. شباب الطائرة يخسرون برونزية المونديال

خسر منتخب مصر للشباب مواجهة تحديد المركز الثالث أمام الأرجنتين في كأس العالم للكرة الطائرة.

ونجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على المنتخب المصري 3-1.

الشوط الأول انتهى للأرجنتين 25-19 وبنفس النتيجة انتهى الشوط الثاني.

في الشوط الثالث، رفض المنتخب المصري الاستسلام ليعود من تأخره بفارق 4 وينهي الشوط لصالحه 25-23.

ولكن المنتخب الأرجنتيني حسم الشوط الرابع 25-17 ليحصد برونزية المونديال.

وكرر المنتخب المصري أفضل مركز حققه في البطولة، بعدما احتل المركز الرابع في نسخة عام 2001 والتي أقيمت في مصر.

والآن في نسخة 2019 في تونس، بذل رجال المنتخب قصارى جهدهم، فشكرا لهم على المركز الرابع.

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