تحدث عمار حمدي جناح الأهلي عن سعادته لتواجده في قائمة الموسم الجديد للمارد الأحمر.

وقُيد عمار حمدي في قائمة الأهلي تحت السن للموسم الجديد، وذلك بعد عودته للقلعة الحمراء بعد رحلته مع الاتحاد السكندري.

وقال عمار حمدي: "سعيد للغاية باستمراري داخل الأهلي وتواجدي في قائمة الموسم الجديد".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قيدي يحملني مسؤولية كبيرة في ظل المهام الصعبة التي تنتظر الأهلي في الفترة المقبلة".

وواصل "نادي الاتحاد السكندري كان يرغب بشدة في استعارتي من جديد وهو شرف كبير لي أن أكون ضمن اهتمامات فريق عريق مثل الاتحاد وأتمنى لهم كل التوفيق خلال الفترة المقبلة".

وعن المنافسة في الأهلي، قال عمار حمدي "بكل تأكيد المنافسة في الأهلي ليست سهلة على الإطلاق. لكي تستمر في الفريق يجب عليك بذل قصارى جهدك وأن تحافظ على تركيزك وتتحمل الضغط، والأجواء في الأهلي تساعد أي لاعب على النجاح".

وأكمل حديثه قائلا: "الموسم المقبل يعد تحديا كبيرا بالنسبة لي. سأقاتل من أجل الحصول على فرصتي وأقدر جيدا قيمة تلك الفرصة. سأبذل كل ما لدي من أجل الفوز بالبطولات مع الأهلي".

وانتقل عمار حمدي من الأهلي للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

مع الاتحاد، شارك عمار في 15 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

وعاد صاحب الـ 20 عاما بالذاكرة للوراء، ليقول "عشت لحظات فخر لا توصف بسبب محمود الخطيب وحسام عاشور".

وأوضح "تواجدت خلف محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسام عاشور قائد الفريق خلال قص شرط غرف الملابس الجديدة في ملعب التتش".

وتابع "هذا تقليد قديم في الأهلي بأن يقوم بذلك أكبر اللاعبين وأصغرهم معا، ولحسن حظي تواجدت أثناء تلك اللحظة. هي لحظة مميزة للغاية بالنسبة لي".















انتهى الحديث عن الماضي، ليعود عمار حمدي ويتحدث عن المستقبل، ليقول "أتمنى العودة مرة أخرى لمنتخب مصر".

وأشار "نجاحات محمد صلاح تُلهم الجميع في مصر وللأسف لم يحالفني الحظ لمقابلته خلال فترة تواجدي في المنتخب".

وأردف "ولكنني تحدثت مع محمود حسن تريزيجيه الذي نصحني بالاجتهاد ومواصلة السعي من أجل تحقيق كافة أحلامي مع كرة القدم".

ولعب عمار مباراة دولية وحيدة لمنتخب مصر ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 صنع خلالها هدف الفراعنة الوحيدة في التعادل بنتيجة 1-1، وتواجد على مقاعد البدلاء في الخسارة من نيجيريا وديا بنتيجة 1-0، قبل أن ينضم للمنتخب الأوليمبي.

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