كرة يد – الزمالك يكتسح نيويورك سيتي ويلعب على خامس مونديال الأندية

فاز الزمالك على نيويورك سيتي الأمريكي، وسيلعب على المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية.

وانتصر الزمالك على نيويورك سيتي بنتيجة 38 مقابل 24 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن ترضيات المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدمام.

وأنهى الزمالك شوط المباراة الأول متقدما بنتيجة 19 مقابل 15.

وفي شوط المباراة الثاني، وسع الزمالك الفارق إلى 14 هدفا ليفوز بنتيجة 38 هدفا مقابل 24.

وحصد أحمد الأحمر نجم الزمالك، جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع الدحيل القطري مساء غد السبت في اللقاء الثاني بالمجموعة.

وسيكون الزمالك بحاجة للفوز على الدحيل القطري، على أن يكون مجموع نقاطه وفارق الأهداف أفضل من فرق المجموعة الأخرى، والتي يتصدرها مضر السعودي حتى الآن، ليضمن الزمالك المركز الخامس في البطولة.

يذكر أن الزمالك سبق له تحقيق المركز الثالث في تلك البطولة عام 2010 بعد الفوز على السد اللبناني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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