مؤتمر بوكيتينيو: سأرحل إذا خسرت الدربي؟ شائعات غبية.. وهل تعرفون الكرة أكثر مني

"ماذا يمكنني أن أقول عن تلك الشائعات الغبية".. هكذا بدأ ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لفريق توتنام حديثه قبل الدربي المنتظر أمام أرسنال.

أرسنال يواجه توتنام يوم الأحد في دربي لندني منتظر في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وخرجت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية لتشير لاحتمالية رحيل بوكيتينيو عن تدريب توتنام في حالة الخسارة، وهو ما رد عليه الأرجنتيني بقوة.

وقال بوكيتينيو: "سأرحل إذا خسرت الدربي؟ ماذا يمكنني أن أقول عن تلك الشائعات الغبية".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "تلك الشائعات الغبية تخرج فقط من مواقع التواصل الاجتماعي. لن أرحل بعد الدربي بكل تأكيد".

وواصل "أتواجد هنا منذ 5 سنوات والآن في العام السادس وعملنا بجد للغاية طوال الفترة الماضية لتطوير الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "لن أرحل قريبا وأرغب في البقاء هنا لمدة أطول".

وتطرق مدرب توتنام للحديث عن مواجهة أرسنال، قائلا: "دائما ما نطمح في الانتصار. إذا ذهبت للمباراة وأنت لم تحقق نتيجة جيدة في المباراة الماضية، ستحتاج للانتصار. وإذا ذهبت وأنت مُحقق نتيجة جيدة في المباراة الماضية، فأيضا تحتاج للانتصار لمواصلة مشوارك. الانتصار هدفنا دائما".

وتابع "الانتقادات دائما ما تحوم حولك عندما لا تفوز. أعشق مثل تلك المباريات وأتطلع للدربي بشدة".

رد ناري جديد خرج من مدرب توتنام ولكن هذه المرة بسبب سؤال عن مستوى دافينسون سانشيز.

وعقب بوكيتينيو على (رأينا أخطاء عديدة من سانشيز مؤخرا وتسببت في خسارة توتنام الأخيرة)، ليقول :هل أنتم – الصحفيون - تحكمون على اللاعب؟ أنتم تعرفون كرة القدم جيدا، ولكن هل تعرفونها أكثر مني؟".

وواصل "لا أحب مثل تلك الأحاديث. أنا فقط من يحكم على لاعبي فريقي. إذا خسرنا أي مباراة، فاللوم على أخطاء الفريق ككل وليس على سانشيز أو أي لاعب آخر فقط. سعيد بما يقدمه سانشيز معنا".

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