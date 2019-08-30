حارس حرس الحدود: توقيت ركلة جزاء بيراميدز غير كل شيء

تحدث أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود عن خسارة فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى "قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة".

بيراميدز انتصر على حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء ليصل نصف نهائي كأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال حارس الحدود: "قدمنا مباراة جيدة ولكن بيراميدز ليس فريقا صغيرا وينافس على اللقب".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "كنا نُسير المباراة بشكل جيد ولكن توقيت ركلة جزاء بيراميدز غير كل شيء".

هدف بيراميدز الأول جاء من علامة الجزاء عن طريق جون أنتوي بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين فقط.

وأكمل أحمد السعدني حديثه قائلا: "إذا كنا نجحنا في تفادي هز شباكنا في أول 10 دقائق من الشوط الثاني، لأختلف الحال كثيرا. كُنا نُغلق المساحات بشكل جيد جدا، بل وكنا قريبين من التسجيل في الشوط الأول".

وكرر "توقيت ركلة الجزاء غير كل شيء وفي النهاية الفارق البدني كان واضحا لـ بيراميدز".

بيراميدز وصل إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي في تاريخه، لكن المرة الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي موسم 2017-2018، قبل الوداع بركلات الترجيح أمام سموحة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

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