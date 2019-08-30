ديسابر: استحققنا التأهل.. وهدف أنتوي الأول سهّل مهمتنا أمام الحرس

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أن فريقه استحق التأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على حرس الحدود.

بيراميدز انتصر على الحرس بثنائية نظيفة في ربع نهائي المسابقة الأقدم في تاريخ مصر بفضل ثنائية الغاني جون أنتوي (طالع التفاصيل).

وقال ديسابر لـ "أون سبورت" عقب المباراة: "أرى أن الفريق استحق الفوز. كان هناك استراتيجية بالشوط الأول للعب بإيقاع عال والضغط لكن الاستراتيجية اختلفت مع الشوط الثاني ولذلك حققنا الفوز".

وأضاف "كان من الصعب إيجاد مساحات إذ بدأ الحرس بخماسي دفاعي، في الشوط الأول كانت استراتجيتنا الهجوم ومع الشوط الثاني جاء هدفنا في وقت ممتاز (مبكر) ما أجبرهم على اللعب برباعي وهو ما ساعدنا على إيجاد المساحات".

وعن قلة الفرص بالشوط الأول "اللاعبون لم يساعدوا جون أنتوي بشكل مثالي في الشوط الأول وهو ما أدى لقلة الفرص في البداية".

وبشأن الاعتماد على إيريك تراروي كمهاجم بعد خروج أنتوي وليس أحمد علي، أوضح "في هذه اللحظة تقدم الحرس وأوجدوا مساحات ولذلك اعتمدت على تراروي وليس أحمد علي المميز داخل منطقة الجزاء، لكني رغبت في الاستفادة من المساحات مستغلا سرعة تراروي".

وأتم "الآن هناك 4 فرق تتنافس على البطولة، نعلم أن لدينا فرصة ولكننا بحاجة للراحة وسنلعب بعد 3 أيام فقط لذا سنحاول إراحة اللاعبين ونتمنى التتويج في النهاية".

بيراميدز وصل إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي في تاريخه، لكن المرة الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي موسم 2017-2018، قبل الوداع بركلات الترجيح أمام سموحة.

وأنتوي حقق رقما فريدا بتسجيله في مسابقة الكأس رفقة الإسماعيلي (3 أهداف) والأهلي (4 أهداف) ومصر للمقاصة (3 أهداف)، ليصبح بيراميدز رابع فريق يسجل بقميصه في المسابقة الأقدم بتاريخ مصر.

بيراميدز يستعد لمواجهة بتروجت في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت.

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