أنشيلوتي: لسنا نادمين على إيكاردي

أصر كارلو أنشيلوتي المدير الفني الإيطالي لنابولي أنه غير نادم على فشل النادي في ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر.

أنشيلوتي يستعد لمواجهة يوفنتوس في ثاني جولات الدوري الإيطالي في قمة مبكرة للغاية.

الإيطالي تحدث في المؤتمر الصحفي قائلا: "لا أعلم أي شيء عن فيرناندو يورنتي، لست مهتما بسوق الانتقالات".

يأتي ذلك رغم التقارير التي تشير إلى اقتراب مهاجم توتنام ويوفنتوس السابق في الانتقال لصفوف البارتينوبي.

وتابع مدرب ميلان وريال مدريد السابق "علىّ أن أفكر في شيء آخر، إذا انضم سأكون سعيدا، لست نادما على فشل صفقة إيكاردي".

إيكاردي رفض كل العروض المقدمة له من أجل الرحيل عن إنتر مفضلا الانتقال ليوفنتوس الذي لم يقدم أي عرض للنيراتزوري.

وعن مواجهة يوفنتوس "مواجهة ساري أمر رائع والأهم من ذلك رؤيته بصحة جيدة، وهذا الشيء الأكثر أهمية".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن هيرفينج لوانزو لاعب نابولي الجديد قائلا "أنه في حالة جيدة، لقد بدأ التدرب معنا ويتأقلم مع الأفكار والمواقف الجديدة ومستعد للعب".

نابولي تفوق في الجولة الأولى على فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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