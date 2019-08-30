رسميا – الإسماعيلي يضم ناشئ الزمالك السابق

تعاقد نادي الإسماعيلي مع محمد سيد مخلوف قادما من فريق الداخلية بشكل رسمي.

وأعلن الإسماعيلي تعاقده مع مخلوف لاعب وسط الإسماعيلي، ليكون أحدث تدعيمات الدراويش للموسم المقبل.

مخلوف لاعب وسط من مواليد عام 1998، بدأ مشواره مع فريق الفيوم، قبل أن ينتقل لفريق النصر للتعدين.

ومن التعدين انتقل إلى نادي فاركو، إذ انتقل من هناك إلى نادي الزمالك قبل بداية الموسم الماضي.

وقضى صاحب الـ21 عاما الموسم الماضي معارا لنادي الداخلية، قبل أن يرحل هذا الموسم إلى نادي الإسماعيلي.

وقد أثنى الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي على مستوى اللاعب، والذي ينتظر منه أن يكون تدعيما قويا لقائمة الفريق.

ويستعد الإسماعيلي للمشاركة بطولات الدوري وكأس مصر، والبطولة العربية خلال الموسم المقبل.

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