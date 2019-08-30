باسم علي: الإهمال وراء كثرة إصاباتي.. وسأرفض بند منعي من المشاركة ضد الأهلي

أقر باسم علي ظهير أيمن الأهلي والمعار إلى الجونة في الموسم المقبل بتقصيره في حق نفسه، والذي سبب له العديد من الإصابات.

وصرح باسم عبر قناة (إم بي سي مصر) "أعترف أنني قصرت في حق نفسي، كثرة الإصابات وراءها إهمالي، لعدم شعوري بأن لي دور مهم وفعال مع الفريق".

وأشار "سعيت للرحيل أكثر من مرة، لكن النادي الأهلي تمسك بي، فهي خطوة أقدرها بشدة، لأن مسؤولي النادي تحملوني كثيرا".

وأكد باسم علي "أنا جاهز منذ ديسمبر الماضي، ولم أتعرض لأي إصابة طوال تولي مارتين لاسارتي المسؤولية، وشاركت تحت قيادته في مباراتي المصري وإنبي، ثم خرجت من حساباته، وأحترم وجهة نظره، فلا يمكن للاعب أن يقيم مدربه".

وأوضح "اخترت الرحيل في هذا التوقيت، لأن السن له أحكامه، خاصة أنني ابتعدت عن المشاركة منذ 4 سنوات، والجماهير تريد أن تراني باستمرار، فاللعب كل 3 أو 4 أيام أو مباراة كل أسبوع سيؤدي بالطبع لتحسن لياقتي البدنية ويقلل من معدل الإصابات".

واستطرد "أحمد فتحي ومحمد هاني ثنائي مهم ومن أقرب اللاعبين لي بالفريق، هاني مستقبل منتخب مصر، وفتحي له تاريخ كبير، ونعلم جيدا أن كل اللاعبين سواسية، ومن يلعب يتحمل المسؤولية، فمصلحة الفريق أهم".

وأكد باسم علي أن تواجد حسام غالي في منظومة نادي الجونة كان وراء موافقته على الانتقال للفريق الساحلي، قائلا "غالي لعب بجواري ويعلم شخصيتي، وبصراحة أتعبته كثيرا الفترة الماضية، لقد كان على تواصل دائم معي، وأصبته بالملل لكنني وعدته بالانتقال إلى الجونة".

وأردف "الجونة فريق مميز، ومنظومة تعمل في هدوء وانتظام، لذا وافقت على التضحية بالابتعاد سنة عن أهلي وبيتي، لأعود مجددا للأهلي بدور أكبر وفعال، لألعب وليس للجلوس احتياطيا".

وكشف ظهير أيمن الأهلي "تلقيت عروض من عدة أندية مثل المصري وإنبي والاتحاد السكندري ولكن كنت أعلم طريقي، حسام غالي كان يتواصل معي يوميا، وكان له دور كبير".

وبسؤاله عن وضع بند في عقده يمنع مشاركته ضد الأهلي، رد باسم علي بلا تردد "لم يناقشني أحد في الفكرة، ولكن إذا طلب النادي الأهلي سأرفض، لأنني لست لاعبا صغيرا، ومن الممكن أن تكون مباراة الأهلي هي السبب وراء عودتي مجددا لصفوف النادي، فالفكرة لم تعرض علي، وليس لدي مرونة لتنفيذها، لقد وقعت على تعاقدي مع نادي الجونة وهناك جلسة يوم الجمعة ستتضح بها كل الأمور".

وشدد باسم علي "ماذا سيمنعني من اللعب ضد الأهلي؟ الإصابة أو الإيقاف".

وأتم تصريحاته "لا أعلم هوية المدير الفني الجديد للأهلي، هناك اجتماعات يومية بإدارة النادي لاختيار مدير فني مميز، أتمنى التوفيق للفريق وأن يفوز بكل البطولات في الموسم الجديد".

باسم علي انضم للأهلي في عام 2014 قادما من النادي الأهلي.

صاحب الـ30 عاما لم يلعب سوى 6 مباريات مع الأهلي خلال الموسم الماضي، لم يسجل فيهم أو يصنع.

ووقع اللاعب على عقد جديد مع الأهلي لثلاث سنوات مقبل، قبل أن يرحل معارا لنادي الجونة.

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