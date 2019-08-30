رئيس الاتحاد: سنتحمل تكلفة الحكم الأجنبي مناصفة مع الزمالك

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مبرراته بشأن المطالبة بتعيين حكم أجنبي لمباراة الفريق ضد الزمالك في قبل نهائي كأس مصر.

وصرح مصيلحي عبر قناة (أون سبورت) "انتظرت مثل أي مشجع مصري نتيجة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، ورغم أن محمد معروف من الحكام المميزين، لكنه لم يكن موفقا في إدارة هذا اللقاء".

وأشار رئيس الاتحاد السكندري "بعد المباراة تلقيت العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية تطالبني بالاستعانة بحكام أجانب، ثم علمت أيضا برغبة رئيس نادي الزمالك في الاستعانة بحكم أجنبي".

وواصل "تواصلت مباشرة مع رئيس نادي الزمالك وقال لي بالفعل أفكر بكل قوة في هذه الخطوة، واتفقنا أن نرسل طلبا مشتركا لاتحاد الكرة بشأن ذلك، وسنتحمل تكاليف الطاقم الأجنبي مناصفة مع الزمالك".

واستطرد "ضغوط الأندية الكبيرة تؤثر على الحكام، لذا طالبنا بطاقم أجنبي لرفع الحرج، وهو القرار الأفضل، لحساسية اللقاء خاصة أنها مباراة إقصائية".

وأتم محمد مصيلحي تصريحاته "لا يمكن لأي ناد في مصر الاستعانة بحكم أجنبي في كل مبارياته.. بل أفضل الاستعانة بحكام مصريين في كل المباريات، ولكن لابد من قرار موحد وألا يتغير بعد أي مباراة تحت أي ظرف".

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الزمالك مساء الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2018/2019.

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