بالفيديو - 3 مباريات خلال 52 يوما.. سوبر كلاسيكو جديد في كوبا ليبرتادوريس

أكمل ريفر بليت الأرجنتيني المربع الذهبي لكوبا ليبرتادوريس 2019، وتأكد خوضه سوبر كلاسيكو جديد في نصف النهائي أمام غريمه التقليدي بوكا جونيورز.

وفرض الفريق الأرجنتيني التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 خارج قواعده على سيرو بورتينو الباراجوياني إيابا.

حامل لقب النسخة الماضية، حقق الفوز ذهابا على ملعب مونيمونتال بهدفين نظيفين ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-1.

نيلسون فالديز مهاجم بوروسيا دورتموند السابق سجل هدف التقدم للفريق الباراجوياني في الدقيقة الثامنة من اللقاء ليعزز حظوظه فريقه في العودة من بعيد.

الأوروجواني نيكولاس ديلا كروز سجل هدف التعادل لصالح المليوناريوس في الدقيقة 52 بتسديدة قوية ضمن بها لفريقه التأهل للمربع الذهبي للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم تحت قيادة مارسيلو جاياردو.

وبذلك تتأكد إقامة مواجهة السوبر كلاسيكو من جديد بعد نهائي النسخة الماضية الذي شهد أحداثا دامية خاصة قبل لقاء الإياب.

وسنكون على موعد مع الإثارة اللاتينية لتتكرر 3 مرات خلال 52 يوما بدءا من الأول من سبتمبر المقبل الذي يشهد مواجهة بين الفريقين ضمن الدوري الأرجنتيني.

وستقام مباريات البطولة القارية، ذهابا في الأول من أكتوبر على ملعب الأحمر والأبيض والثاني والعشرين من الشهر ذاته في معقل الأزرق والأصفر.

ماذا حدث في نهائي النسخة الماضية؟

في لا بومبونيرا حسم التعادل بنتيجة 2-2 المباراة وبعد أسبوع في ملعب مونيمونتال، عند وصول حافلة بوكا جونيورز لملعب الخصم تعرضت للرشق بالحجارة من مشجعي ريفر بليت.

ليتعرض لوكاس بيريز قائد بوكا جونيورز للإصابة في عينه بالإضافة إلى أكثر من لاعب آخر وسط اعتراضات من مسؤولي الأزرق بخوض المباراة.

تأجلت المباراة لعدة ساعات ليخرج اتحاد أمريكا الجنوبية ليُعلن تأجيلها لليوم التالي ثم لأجل غير مسمى بسبب رفض بوكا جونيورز خوض المباراة لعدم جاهزية لاعبيه.

قرر "كونميبول" إقامة المباراة على أرض محايدة في ملعب سانتياجو بيرنابيو في إسبانيا، لتصبح أول مباراة تقام في تاريخ بطولات أمريكا الجنوبية القارية للأندية في أوروبا.

وفاز ريفر بليت بنتيجة 3-1 في الإياب بعدما امتدت المباراة لشوطين إضافيين ليحقق الأبيض والأحمر اللقب الرابع في تاريخه.

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