نقل عمرو زكي للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق إلى حادث سير قوي صباح اليوم الجمعة.

عمرو زكي النادي : مصر الأوليمبي مصر

وتحطمت سيارة عمرو زكي أثناء تواجده على طريق الساحل الشمالي صباح اليوم، ليستدعي الأمر وصول سيارة الإسعاف ونقل اللاعب إلى المستشفى بسبب تعرضه لبعض الجروح.

ويتواجد عمرو زكي حاليا في مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم، والوقوف على حالته الطبية من جميع النواحي.

عمرو زكي اعتزل كرة القدم نهائيا عام 2015 بعد مسيرة حافلة بالمحطات الناجحة.

صاحب الـ35 عاما حقق بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 رفقة منتخب مصر، بجانب الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع فربقب ويجان أتليتك وولفرهامبتون.

وخلال 63 مباراة دولية خاضها زكي رفقة منتخب مصر، نجح في تسجيل 30 هدفا.

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