تحدث باسم علي ظهير أيمن الأهلي المنتقل حديثا إلى الجونة على سبيل الإعارة، عن انضمامه للأخير مشيا إلى "هذا تحدي كبير بالنسبة لي".

وقال باسم علي: "في البداية سعيد بتمديد عقدي مع الأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أحمد الله على الانضمام لـ الجونة. التجربة هناك تعد تحديا كبيرا من أجل التألق والعودة لـ الأهلي من جديد".

وتابع "أسعى لتقديم موسم مميز مع الجونة لكي أعود للتألق مرة أخرى".

وأتم "أتمنى أن تبتعد عني الإصابات لتقديم موسم مميز مع فريقي الجديد".

ومدد باسم علي عقده مع الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قبل الانتقال على سبيل الإعارة لـ الجونة.

صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من المقاولون العرب في 2014.

ولم يشارك باسم علي إلا في 6 مباريات فقط طوال الموسم الماضي.

ومنذ انضمامه لـ الأهلي، شارك الظهير الأيمن في 60 مباراة ونجح في التسجيل مرة وصناعة 9 أهداف.

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