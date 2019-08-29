الكلمات تعجز عن وصف المأساة.. وفاة ابنة إنريكي بعد صراع طويل مع السرطان

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 23:37

كتب : FilGoal

زانا إنريكي

لا نجد الكلمات المناسبة لوصف المأساة التي أعلنها لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا.

إنريكي أعلن وفاة ابنته زانا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

زانا التي ودعت عالمنا عن عمر 9 سنوات كانت تعاني من مرض الساركوما العظمية – سرطان العظام – وواصلت القتال ضد المرض لمدة 6 أشهر كاملة.

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في شهر مارس الماضي بدأ إنريكي الغياب عن قيادة تدريبات منتخب إسبانيا، لأسباب شخصية لم يُعلن عنها.

غياب مدرب برشلونة الأسبق تواصل مع تحفظ الاتحاد الإسباني على الأسباب، قبل أن يُقرر المدرب التخلي تماما عن مهمته التدريبية من أجل ابنته.

رحل إنريكي عن تدريب إسبانيا في شهر يونيو الماضي للبقاء بجانب ابنته ومساندتها للقتال ضد المرض.

واصلت القتال ولكن في النهاية أغلقت عينيها وسُحبت روحها لتغادر عالمنا عن عمر 9 سنوات.

وفاة زانا إنريكي..

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