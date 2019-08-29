كشف ديليو روسي المدرب السابق للاتسيو وجنوى وفيورنتينا وباليرمو، عن تواصل بينه وبين الأهلي لخلافة مارتين لاسارتي عن طريق أحد الوسطاء.

وقال روسي لـFilGoal.com: "نعم، أحد الوسطاء تواصل معي بشأن تدريب الأهلي".

وأضاف المدرب في تصريحاته المقتضبة: "لا مانع لدي في تدريب الأهلي إذا كان العرض المالي مناسبا".

ولدى الأهلي سقفا للتعاقد مع المدرب الجديد، هو 2 مليون يورو.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن وفد الأهلي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التسويق قد اتجه إلى إيطاليا.

الاسم الإيطالي الأبرز هو ماسيمو كاريرا الذي قال لـFilGoal.com إن الأهلي تفاوض معه، كاشفا عن موقفه الحالي. (طالع التفاصيل)

من هو ديليو روسي؟

صاحب الـ59 عاما لم يكن لاعبا عظيما، حيث لعب لفوجيا في الدرجة الثانية، وبدأ حياته الوظيفية بشكل فعلي مع ساليرنيتانا في الدرجة الثالثة، وقادهم للصعود للدرجة الثانية قبل أن يرحل عنه إلى فوجيا في الدرجة الثانية، وكذلك بيسكارا، عاد إلى ساليرنيتانا في 1997 ليقودهم إلى الدجرة الأولى في 1997، وبقى معهم موسما في الدرجة العليا قبل أن يقال في 1999 بسبب النتائج السيئة.

ودرب روسي بين 1999 و2004 جنوى وليتشي قبل أن يحل محل أندريا ماندورليني في أتالانتا، ولكنه لم يفلح في إنقاذهم من الهبوط رغم تقديمه لأداء جيد مع الفريق أهله للتعاقد مع لاتسيو في الموسم التالي.

ومع لاتسيو تأهل روسي لكأس الاتحاد الأوروبي في 2006، ولكن فضيحة الكالتشيوبولي حرمت صقور العاصمة من المشاركة.

ولكن بعد 3 سنوات، قاد روسي لاتسيو للمركز الثالث والتأهل لدوري الأبطال، والفوز بكوبا إيطاليا في 2009، قبل أن يرحل في ذلك الصيف معللا ذلك بمشاكل بينه وبين كلاوديو لوتيتو رئيس النادي.

وفي نوفمبر 2009، تولى روسي تدريب باليرمو وقدم أداء جيدا أنهى به الموسم خامسا وتأهل للدوري الأوروبي، كما كان سببا في ظهور نجم الفريق السابق خافيير باستوري.

ولكن في 2011 رحل روسي عن باليرمو بعد الخسارة 7-0 من أودينيزي، إلا أن رئيس النادي ماوريسيو زامباريني أعاده بعد 4 أسابيع بعد خسارة سيرسي كوزمي من كاتانيا في الدربي.

روسي نجح في فترته الثانية، وقاد باليرمو للوصول لنهائي كوبا إيطاليا ضد إنتر ميلان ولكنه خسر، قبل أن يرحل قبل بداية موسم 2009/2010 لخلافات مع زامباريني.

في نوفمبر 2011، قاد روسي فيورنتينا في محل سينيسا ميهايلوفيتش، قبل أن تنتهي فترته مع الفريق بأغرب الأشكال الممكنة.

ديليو روسي قام بضرب لاعبه الشاب آنذاك آدم ليايتش أثناء في مباراة الفريق أمام نوفارا، حيث تغييرا أخرج به اللاعب الصربي من الملعب في الدقيقة 36 بعد تأخر فيورنتينا بهدفين مقابل لاشيء أمام نوفارا، لكن ليايتش خرج غاضبا مما أفقد المدرب أعصابه فانهال باللكمات على اللاعب الجالس على مقاعد البدلاء.

وفصل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني بين المدرب ولاعبه وتم إنهاء الموقف، وانتهت المباراة 2-2.

ما فعله روسي منحه 3 شهور من الإيقاف، ورحيل عن فيورنتينا.

منذ ذلك التاريخ لم تسر مسيرة روسي للأمام، حيث تولى تدريب سامبدوريا وبولونيا وليفسكي صوفيا وباليرمو لفترة أخيرة انتهت في أبريل الماضي.

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