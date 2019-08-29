الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قرر الأهلي تأجيل فكرة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك السابق وأفيش البرتغالي الحالي إلى يناير المقبل على الأقل.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي رأوا أن قائمة الفريق لا تتسع لكهربا في الوقت الحالي، حيث كان النادي يعوض على ضم اللاعب في حال وصول عروض لبعض اللاعبين.

ضم الأهلي لكهربا، كان يتطلب عدم قيد حسين السيد إلا أنه حسبما علم FilGoal.com تخوف مسؤولي الأهلي من ضم الزمالك للظهير الأيسر إذا لم يتم قيده.

الأهلي كذلك ينتظر لمعرفة موقف اللاعب من أي عقوبات محتملة بعد رحيله عن الزمالك دون موافقته.

كهربا ترك الزمالك دون إذن النادي قبل انتهاء الموسم الماضي، بعد أن سجل 11 هدفا وصنع مثلهم في الدوري الموسم الماضي، قبل أن يحصل على بطاقة دولية مؤقتة للعب مع أفيش.

صاحب الـ25 عاما انتقل للزمالك من إنبي في 2015، ولعب بين عامي 2016 و2018 لاتحاد جدة السعودي قبل العودة للأبيض.

أزارو وأجايي

أما بالنسبة للاعبي الأهلي الحاليين، فقد علم FilGoal.com أن الأهلي لا يمانع في رحيل مهاجم الفريق وليد أزارو، وجناحه جونيور أجايي، بشرط وجود عرض لأي منهما.

في الوقت الحالي، يرفض الأهلي رحيل أي من الثنائي بشكل مجاني حيث دفع الأهلي 2.5 مليون دولار لضم أزارو، فيما دفع نفس المبلغ لضم أجايي.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن هناك قناعة بأن الثنائي افتقد التأثير الفني الكبير الذي قدموه من قبل، ولكن ينتظر صناع القرار في الأهلي استعادته لمستواه مع الجهاز الفني الجديد إذا لم يرحل أي منهما في الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات.

وهذا الموقف، يجعل إدارة الأهلي متوقفة في ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وانضم أزارو للأهلي قبل عامين ونال لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وإجمالا سجل أزارو 40 هدفا في 79 مباراة بالقميص الأحمر كما صنع 18 هدفا وتسبب في 14 ركلة جزاء لفريقه.

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