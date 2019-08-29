رسام برشلونة الجديد.. رسميا – دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا

حصد الهولندي الشاب فرانك دي يونج لاعب وسط برشلونة جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا.

دي يونج تألق وتلألأ مع أياكس في بطولة تاريخية للفريق الهولندي، نجح خلالها في الإطاحة بـ ريال مدريد ثم يوفنتوس ولكن رحلته توقفت أمام توتنام في نصف نهائي دوري الأبطال.

لمعان دي يونج خطف أنظار برشلونة ليتسابق مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس من أجل ضم صاحب الـ 22 عاما، وفي النهاية ينجح في حسم السباق لصالحه.

واُختير دي يونج كأفضل لاعب وسط في أوروبا خلال حفل الأفضل ومراسم قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، في موناكو.

ولعب دي يونج 52 مباراة الموسم الماضي بقميص أياكس ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 4.

وبعد انضمامه لـ برشلونة، حافظ دي يونج على مركزه الأساسي ليشارك في مواجهتي الفريق الكتالوني حتى الآن في الدوري الإسباني.

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