ومن غيرك يستحقها.. أليسون بيكر أفضل حارس في أوروبا

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 18:31

كتب : FilGoal

أليسون - ليفربول

توج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا.

بيكر حمى مرمى ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليرفع في النهاية لقب دوري الأبطال رفقة كتيبة يورجن كلوب.

ليفربول توج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في النهائي.

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ولم ينجح أي حارس مرمى في الحفاظ على شباكه في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أليسون. 6 مرات أكثر من أي حارس مرمى آخر في البطولة.

جائزة أفضل حارس في أوروبا، هي الجائزة الثالثة التي يحصدها أليسون بعد التتويج بـ"القفاز الذهبي" في الدوري الإنجليزي وفي كوبا أمريكا أيضا.

ويعد أليسون هو أول لاعب برازيلي يفوز بجائزة فردية منذ موسم 2009-10 وتحديدا منذ تتويج ثنائي إنتر جوليو سيزار ومايكون.

وتحدث أليسون أثناء استلامه الجائزة قائلا: "البرازيلون يحبون دائما حصد الجوائز وحصد دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "كل الأطفال في البرازيل يحلمون بلعب كرة القدم والوصول بعيدا وتحقيق الألقاب. وهدفي لم يختلف عن هؤلاء".

وواصل "هدفي كان التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وفعلت ذلك واليوم أتواجد لاستلام جائزة أفضل حارس".

وأتم "أتوجه بالشكر لعائلتي وكل من وقف بجواري وأتمنى مزيد من النجاحات دائما".

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