لأنه ميسي.. البرغوث أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

ربما لن تتذكر لقطة فيها انتصار ضخم لليونيل ميسي في الموسم الماضي، ولكن عندما يتم إخبارك أن البرغوث هو أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا فإن كل ما سيظهر في ذهنك هي عشرات اللقطات والأهداف الرائعة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

لأنه ليونيل ميسي، تغلب على ساديو ماني وكريستيانو رونالدو ليتم تتويجه كأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا.

الجائزة هي الأولى لميسي في حفل توزيع الجوائز وقد يضيف إليها جائزة أفضل لاعب التي ينافس عليها كل من رونالدو، وأفضل مدافع في البطولة، فيرجيل فان دايك.

ميسي قال بعد الفوز بالبطولة: "في بداية الموسم أفكر دائما في التفوق على نفسي في الصدد الفردي".

وشدد "كذلك دائما ما أريد تحقيق أهداف الفريق، كل عام نسعى لذلك".

ميسي سجل 12 هدفا في 10 مباريات في البطولة الموسم الماضي، وكان هدافا للبطولة.

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