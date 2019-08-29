بالفيديو – فلامنجو إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 35 عاما.. وظهور دي روسي الأول في كوبا ليبرتادوريس

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 11:17

كتب : إسلام أحمد

دي روسي - بوكا جونيورز

ظهر الإيطالي دانييلي دي روسي لأول مرة بقميص بوكا جونيورز في بطولة كوبا ليبرتادوريس في إياب ربع نهائي المسابقة أمام ليجا دي كويتو الإكوادوري.

دانييلي دي روسي

النادي : بوكا جونيورز

بوكا جونيورز

مباراة الذهاب انتهت بفوز بوكا جونيورز خارج قواعده بثلاثية دون رد ليسهل من مهمة الإياب في لا بومبونيرا.

ضغّط بوكا جونيورز بقوة في الشوطين وأهدر لاعبوه عدة فرص لتعزيز النتيجة أمام رفاق أنطونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد السابق.

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وشارك دي روسي لأول مرة في البطولة القارية في الدقيقة 80 وكاد أن يسجل هدفا في الدقائق الأخيرة لولا تألق الحارس.

وينتظر بوكا جونيورز مواجهة محتملة "سوبر كلاسيكو" قاري جديد في نصف النهائي بعدما التقيا في نهائي النسخة الماضية.

ريفر بليت حقق الفوز ذهابا بهدفين نظيفين على سيرو بورتينو الباراجوياني ومن المنتظر أن يخوض لقاء الإياب فجر الجمعة.

وفي نفس المرحلة حسم فلامنجو بطاقة عبوره إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 35 عاما بفرض التعادل على إنترناسيونال في الإياب.

مباراة الذهاب انتهت بفوز الأحمر والأسود على ملعب ماراكانا بهدفين دون رد.

إنترناسيونال سعى طيلة الشوط الأول لتسجيل هدف تقليص الفارق لكن فلامنجو كان الأخطر على مرمى الحارس لومبا من خلال المرتدات.

رودريجيو سجل التقدم لإنترناسيونال في الدقيقة 62 برأسية من كرة ثابتة أرسلها الأرجنتيني أندريس داليساندرو.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل رجال البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفلامنجو هدف التعادل عن طريق البرازيلي جابريل باربوسا من مرتدة سريعة انهى بها فرص إنترناسيونال في العودة للقاء.

ليتأكد هوية اللقاء الأول من نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وجريميو.

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