طلائع الجيش يستعير لاعب الاتحاد السكندري

كشف نادي طلائع الجيش عن ضم كريم ممدوح لاعب الاتحاد السكندري بشكل رسمي.

وانضم كريم ممدوح من الاتحاد السكندري إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وتعد الصفقة هي الـ18 للفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد.

ويلعب كريم ممدوح في مركز الجناح الأيمن، وسبق له خوض مباراة دولية مع منتخب مصر أمام ليبيا في 2016.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

اقرأ أيضا

بالفيديو - صاروخ جمعة يؤهل الزمالك لنصف نهائي الكأس بعد موقعة "عنيفة" ضد المقاصة

أرقام في الجول - ماذا قدم أوناجم في ظهوره الأول مع الزمالك

خبر في الجول – الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام

ميتشو: لاعبو الزمالك قاتلوا بقوة أمام المقاصة.. ومازال هناك الكثير كي نصل للأفضل

5 أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على المقاصة.. مجموعة "الحواة" وحرية جديدة للظهيرين

مصدر بالزمالك لـ في الجول: سنطلب حكاما أجانب لمواجهة الاتحاد