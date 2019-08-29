طلائع الجيش يستعير لاعب الاتحاد السكندري

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 10:51

كتب : أحمد شاكر

كريم ممدوح يوقع لنادي طلائع الجيش

كشف نادي طلائع الجيش عن ضم كريم ممدوح لاعب الاتحاد السكندري بشكل رسمي.

وانضم كريم ممدوح من الاتحاد السكندري إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وتعد الصفقة هي الـ18 للفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد.

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ويلعب كريم ممدوح في مركز الجناح الأيمن، وسبق له خوض مباراة دولية مع منتخب مصر أمام ليبيا في 2016.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

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