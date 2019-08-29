مونت كارلو: باريس يرفض آخر عرض من برشلونة لضم نيمار

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 00:32

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

بعد يومين من المفاوضات المكثفة بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل لاعب الأخير نيمار دا سيلفا، قرر النادي الباريسي رفض عرض الكتلان بحسب راديو مونت كارلو الفرنسي.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

وذكرت الإذاعة الفرنسية أن باريس رفض آخر عرض قدمه برشلونة للتعاقد مع نيمار إذ يرى مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية أنه لا يرتقي إلى مطالبهم المادية.

وكانت شبكة سكاي قد ذكرت أن برشلونة تقدّم كثيرا في مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان بعد الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء.

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وقالت سكاي سبورتس إن برشلونة بصدد دفع مبلغا بين 170 مليون يورو أو 180 مليون يورو، بجوار ضم باريس سان جيرمان للاعب من برشلونة.

ومونت كارلو أشارت إلى تعقد الوضع بالنسبة لبرشلونة إذ أصبح النادي أمام خيار واحد لا ثاني له: دفع المبلغ الذي يريده بي إس جي.

وباريس يرغب في الحصول على 250 مليون يورو دون دخول أي لاعب في الصفقة.

ورحل نيمار من برشلونة في ظروف استثنائية في 2017، بعد أن قام باريس سان جيرمان بدفع الشرط الجزائي له مع برشلونة المقدر بـ220 مليون يورو.

ولكن في يوليو الماضي، أبلغ نيمار مسؤولي باريس سان جيرمان بعدم رغبته في الاستمرار مع فريق العاصمة الفرنسية.

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