أمير مرتضى: عانينا من التحكيم أمام المقاصة.. وهذه مشكلة الزمالك الوحيدة والتفرقة "دمها ثقيل"

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إن فريقه عانى من التحكيم أمام مصر للمقاصة.

الزمالك فاز 1-0 بصاروخية عبد الله جمعة في ربع نهائي الكأس، مباراة شهدت جدلا تحكيميا واسعا بسبب قرارات محمد معروف.

وتحدث منصور لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور قائلا: "عانينا تحكيميا أمام مصر للمقاصة، هناك أخطاء تحتسب في مباريات أخرى".

وشدد "نثق في اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، ونيتها إصلاح أمور كثيرة في الكرة المصرية".

وأردف "وجودي على الدكة لن يستمر، الأمر مؤقت حتى يتم تنسيق كل الأدوار في الجهاز الفني".

وانتقل أمير مرتضى للحديث عن "مشكلة الزمالك" ليشدد أن "لا يوجد مشاكل بين لاعبي الزمالك، المشكلة الوحيدة حاليا هي مشكلة فنية بسبب عدم التفاهم الكامل بين اللاعبين حتى الآن. ميتشو دائما يقول إن كل الأمور تحتاج لوقت لتصبح جيدة وننتظر ذلك".

وأردف "بالنسبة لمحمد إبراهيم، فربما انفعاله الزائد جاء بسبب الضغط الموضوع عليه في مباراة اليوم، هو ابن من أبناء الزمالك ونتمنى له التوفيق".

ثم أكمل "بالنسبة لأيمن حفني فبنسبة كبيرة سيرحل، لدينا مشكلة أن لائحة الإعارات تقضي بإعارة 5 لاعبين فقط ونحن استنفذنا هذا العدد، قد يرحل لأحد الأندية ونتفق معه على استرجاع اللاعب في الموسم المقبل منذ البداية".

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وأعلن "لاعبا الزمالك المعارين إلى الاتحاد السكندري، رزاق سيسيه وأحمد رفعت لن يشاركوا ضد الفريق. هذا أمر معروف حول العالم ليحمي من تضارب المصالح".

وأتم أمير مرتضى مداخلته بوصف التفرقة في التعامل بين الأهلي والزمالك بأن "دمها ثقيل" حيث قال: " عندما انتهى عقد كريستيان جروس عقده قالوا إنه أقيل، أما الأهلي أقال مدربه ولم يتحدث أحد. قبل أن نعلن اسم ميتشو كان هناك ضغطا علينا ويقولون إننا عشوائيين ، الأهلي حتى الآن لم يعلن فيصبح الأمر دهاء".

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