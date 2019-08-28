الزمالك ضد المقاصة.. اختبار حقيقي أول ورسم ملامح الموسم الجديد

مع بداية موسم جديد سيخضع كلا الفريقين لاختبار حقيقي أول يرسم ملامح الموسم الجديد ويكشف عما هو منتظر في قادم المحطات.. الزمالك يواجه مصر للمقاصة.

الفريقان يلتقيان يوم الأربعاء في الثامنة مساء على استاد برج العرب بربع نهائي كأس مصر، في لقاء يحمل الكثير من التطلعات لما هو منتظر من الفريقين.

اللقاء سيكون الاختبار الحقيقي الأول لكل من ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك وأحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة.

ميتشو قاد الزمالك لأول مرة أمام ديكيداها الصومال في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا وانتصر الفريق بسباعية نظيفة.

لكنها لم تكن تجربة حقيقية في ظل ضعف المنافس.

ستمثل مواجهة المقاصة المحك الحقيقي الأول للمدرب الصربي الذي يطمح للاستفادة من الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق على الصعيد الهجومي.

فقد اعتمد مدرب أورلاند بايرتس السابق على الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي وكريم أحمد "بامبو" أسفل المهاجم مصطفى محمد في اللقاء الإفريقي.

ولكن مع ظهور المغربي محمد أوناجم في القائمة لأول مرة ربما يخرج بامبو من التشكيل بعد استبداله بين شوطي ديكيداها حينما شارك بدلا منه محمد عبد الشافي ليلعب عبد الله جمعة في مركز الجناح.

ومع عودة طارق حامد إلى القائمة ربما يتشارك مهمة إدارة وسط الميدان رفقة التونسي فرجاني ساسي.

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انتصار الزمالك تحت قيادة ميتشو في هذا اللقاء يمنح المدرب ولاعبيه مزيدا من الثقة وقدرة على الاستقرار على أفكار الموسم الجديد.

أما على الجانب الآخر فقد رفع ميدو من آمال وتطلعات فريقه للموسم الجديد مستعينا بالعديد من الصفقات الجيدة مثل محمد إبراهيم الذي يواجه فريقه السابق الزمالك، وعمرو مرعي القادم من بيراميدز وخالد أوتشو لاعب المنتخب الأوغندي.

ميدو تحدث عن صفقاته في وقت سابق قائلا: "تعاقدنا مع (خالد) أوتشو -لاعب منتخب أوغندا- وهو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم شأنا كبيرا في الدوري المصري".

وأضاف "ضممنا إيدو موسيس من حرس الحدود وهو لاعب صغير واستثمار جيد جدا للنادي، وكذلك صلاح أمين فهو مهاجم يتمتع بخبرات وإضافة في الخط الأمامي".

وعن لاعب الزمالك السابق أثنى ميدو "محمد إبراهيم عملة نادرة، صانع ألعاب برؤية مختلفة ورائعة وننتظر منه الكثير. هو مقاتل وسيحاول إثبات قدرته على العودة لمنتخب مصر من جديد".

ميدو حدد أهداف فريقه في الموسم الجديد بالتواجد في مركز جيد بالدوري الممتاز، والمنافسة على لقب كأس مصر، وإن نجح في تخطي الفارس الأبيض فقد يصبح مرشحا حقيقيا للتتويج باللقب.

تاريخ مواجهات الفريقين

- 12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين جميعهم في الدوري المصري، وكانت البداية في 2 أكتوبر 2010 وفاز الزمالك بنتيجة 4-3.

- يتفوق مصر للمقاصة في المواجهات المباشرة بالفوز في 6 مباريات مقابل 5 للزمالك والتعادل في مواجهة واحدة.

- شهدت مباراة الدور الأول من موسم 2016 - 2017 جدلا كبيرا بعد تغاضي جهاد جريشة حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء للزمالك من لمسة يد أحمد سامي لاعب المقاصة، وهدد الزمالك بالانسحاب من المباراة قبل العودة وتهديد بالانسحاب من المسابقة بالكامل.

- في 16 أبريل 2017 حسم مصر للمقاصة لقاء الدور الثاني بالفوز 2-0 بعد انسحاب الزمالك بسبب خلافات بين الفريق الأبيض ومسؤولو الاتحاد المصري حول موعد إقامة اللقاء.

- يتفوق الزمالك في عدد الأهداف إذ سجل 19 هدفا مقابل 18 لفريق مصر للمقاصة (بينهم هدفين اعتباريين للفريق الفيومي).

- حافظ مصر للمقاصة على نظافة شباكه 4 مرات في مواجهة الزمالك، مقابل مباراة وحيدة للزمالك.

- فشل مصر للمقاصة في تسجيل هدف في مباراة واحدة فقط في 16 أغسطس الماضي والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

- شهدت أخر مباراتين تفوقا من نادي الزمالك بالفوز ذهابا وإيابا 1-0 و 4-1 في النسخة الماضية من الدوري المصري.

- النسخة الماضية هي النسخة الوحيدة التي تعرض فيها فريق مصر للمقاصة للخسارة ذهابا وإيابا.

- نجح فريق مصر للمقاصة في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية بموسمي 2016 -2017 و 2017 - 2018.

- لم ينته اللقاء بالتعادل السلبي من قبل، دائما ما تشهد مباريات الفريقين أهداف.

- أيمن حفني هداف مباريات الفريقين برصيد 3 أهداف (2 مع الزمالك) وهدف وحيد مع المقاصة.

- سجل كل من حسين الشحات وعمر النجدي (مصر للمقاصة) ومحمود كهربا وأحمد جعفر وفرجاني ساسي ومحمود علاء (الزمالك) هدفين.

حكم اللقاء

عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه محمود أبو الرجال كمساعد أول، وسمير جمال كمساعد ثانٍ، وأحمد العدوي كحكم رابع.

بالإضافة إلى سعيد حمدة، ومحمد سلامة كحكمين خامسين.

ويعد الزمالك أكثر الأندية التي أدار لها معروف مباريات في مسيرته بواقع 16 مباراة سابقة، خرج فيها الفارس الأبيض فائزا في 11 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مواجهة واحدة.

ولم يسبق لـ معروف إدارة أي مباراة تجمع بين الزمالك ومصر للمقاصة من قبل.

وكانت آخر مباراة أدارها معروف للزمالك، في مواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري للموسم الماضي يوم 20 فبراير 2019، وانتهت بالتعادل 2-2.

أما المقاصة، فلم يفز سوى مرتين تحت إدارة معروف التحكيمية لـ8 مباريات خاضها الفريق.

بينما خسر 4 مواجهات، وتعادل مرتين.

وكانت آخر مباراة أدارها معروف للمقاصة في مواجهة الأهلي بالدوري يوم 10 أبريل 2019، وخسرها الفريق الفيومي 1-2.

ويلعب الفائز أمام الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.

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