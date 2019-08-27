قرر النادي الأهلي قيد حسين السيد لاعب فريق الكرة العائد من رحلة إعارة مع نادي الاتفاق السعودي في قائمته المحلية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لـFilGoal.com: "تم الاستقرار علي قيد حسين السيد وسيكون متواجدا معنا في القائمة المحلية".

وأضاف "حسين السيد من اللاعبين المتميزين ووجوده مهم بالنسبة للأهلي".

وتابع "يكفي أنه من اللاعبين القليلين المميزين في مركزه كظهير أيسر على مستوى مصر".

الأهلي كان يتبقى في قائمته 4 أماكن شاغرة وبعد الاستقرار على قيد حسين السيد، يتبقى 3 أماكن فقط يتنافس عليها الرباعي سعد سمير، وكريم وليد "نيدفيد"، ومحمد محمود، وأحمد حمدي.

حسين السيد من ناشئي الأهلي، وانتقل في 2011 إلى مصر للمقاصة قبل أن يعود في 2014 إلى الأحمر.

وقضى السيد الموسم الماضي معارا إلى الاتفاق السعودي حيث لعب 25 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع هدفا.

وإجمالا مع الأهلي، لعب حسين السيد 45 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

وفي وقت سابق كشف مصدر داخل الإسماعيلي عن اهتمام الدراويش بالتعاقد معه سواء نهائيا أو عن طريق الإعارة (طالع التفاصيل).

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