الأهلي: لجنة التخطيط تجتمع الأربعاء لمناقشة مقابلات وفد مفاوضة المدربين في أوروبا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 20:56

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي - محمود الخطيب - طه إسماعيل - خالد بيبو - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

تعقد لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال بيان منشور على الموقع الرسمي للنادي: "تستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فنيٍ، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات".

وكان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لـ"تقليص عامل الوقت" بحسب وصف النادي، "لا سيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة".

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ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط التي ما تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد، بعد العرض على محمود الخطيب، رئيس النادي والاعتماد من مجلس الإدارة.

وكانت لجنة التخطيط قد استقرت في وقت سابق على 3 مدربين أجانب من أجل الاختيار بينهم وحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد.

ولم يذكر الأهلي في بيانه الرسمي أسماء الثلاثة مدربين، مشيرا إلى "من مدارس كروية مختلفة يتم اختيار أحدهم لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة".

وكان الأهلي أعلن إقالة الأوروجواياني مارتين لاسارتي من تدريب الفريق بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز.

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