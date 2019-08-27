قائمة المغرب – استدعاء أزارو.. واستبعاد بنشرقي وبوطيب

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمته النهائية للتجمع الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

القائمة شهدت استدعاء 27 لاعبا، في حضور وليد أزارو مهاجم الأهلي، بعد أن أعلن خليلوزيتش في وقت سابق عن قائمة أولية ضمت 40 اسما.

وغاب عن القائمة النهائية ثنائي الزمالك: خالد بوطيب، وأشرف بنشرقي، بعد أن ظهر اسميهما في القائمة الأولية.

المغرب يلعب مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر.

ويقود خليلوزيتش أسود الأطلس في التوقف الدولي الأول بعد تم تعيينه مؤخرا بدلا من هيرفي رينار الذي رحل عن المغرب بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية.

وكان أزارو قد غاب عن الأهلي في مباراته الإفريقية الأخيرة أمام أطلع بره، وسافر إلى بلاده المغرب لقضاء إجازته.

اللاعب تلقى موافقة الأهلي للتواجد في المغرب حتى موعد التوقف الدولي بعد أن تم استدعائه للقائمة النهائية.

ولم يُستدع أزارو لقائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر، إذ فضّل رينار استدعاء يوسف النصيري مهاجم مالاجا، وخالد بوطيب مهاجم الزمالك.

قائمة المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – منير المحمدي (مالاجا الإسباني) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)

الدفاع: أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) – عمر بوطيب (الرجاء البيضاوي) – عصام شباك (مالاتياسبور التركي) – نبيل درار (فنيربهاتشه التركي) – بدر بانون (الرجاء البيضاوي) – جواد ياميق (جنوى الإيطالي) – غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) – يونس عبد الحميد (ريمس الفرنسي) – فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) -

الوسط: وليد الكارتي (الوداد البيضاوي) – فيصل فجر (خيتافي الإسباني) – المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) – سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي) – يوسف آيت بناصر (موناكو الفرنسي) – أمين حاريت (شالكه الألماني) – سفيان بوفال (ساوثامبتون الإنجليزي) - المهدي كارسيلا (ستاندر دو لييج البلجيكي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) – يونس بلهندة (جالاتسراي التركي) – عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي)

الهجوم: وليد أزارو (الأهلي المصري) - رشيد العليوي (آنجيه الفرنسي)

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