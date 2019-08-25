4 أفكار طبقها ميتشو في ظهوره الأول مع الزمالك أمام ديكاداها

رغم الفوز المريح والمنافس السهل مقارنة باسم الزمالك، لكن ذلك لا يمنع ظهور بعض ملامح وأفكار ميتشو سيردوجيفتش.

الزمالك فاز على ديكاداها الصومالي بستة أهداف مقابل لا شيء في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وفي الظهور الأول لميتشو مدرب الفريق الجديد.

ويرصد لكم FilGoal.com أربعة أفكار طبقها المدرب الصربي في ظهوره الأول.

















































































































































































































































جيهة يسارية خالصة

مع خروج كريم بامبو ومشاركة محمد عبد الشافي في بداية الشوط الثاني من اللقاء، تحول عبد الله جمعة تلقائيا لمركز الجناح الأيسر.

وخلال تواجده في هذا المركز، استطاع عبد الله جمعة صناعة هدفين لمصطفى محمد وشيكابالا.

الأمر الذي يؤشر عن احتمالية تطبيق ميتشو لتلك الطريقة في بعض أوقات الموسم إذا احتاج لها، ويتيح استخدام الظهيرين اليساريين معا.

شيكابالا مهاجم متأخر

شيكابالا بدأ الموسم كجناح أيسر، لكنه تحول إلى مهاجم متأخر مع بداية الشوط الثاني أيضا. في تلك الفترة كان الزمالك يلعب بعبد الله جمعة كجناح أيسر، وأشرف بنشرقي صانع ألعاب، فيما يتقدم حازم إمام على الجهة اليمنى مستغلا ضعف المنافس.

الفهد الأسمر سجل هدفين خلال الدقائق التي لعبها في هذا المركز، مستغلا اقترابه من المرمى أكثر.

بنشرقي صانع ألعاب

أشرف بنشرقي لعب مباراة الذهاب كجناح أيسر، وفي هذا المركز سجل ثلاثة أهداف في مرمى ديكاداها.

وفي مباراة الإياب، بدأ النجم المغربي اللقاء في نفس المركز، لكنه تحول أيضا مع بداية الشوط الثاني إلى صانع ألعاب.

وتبدو أن خطورة بنشرقي قلت مع تحوله لهذا المركز، لكن ميتشو استطاع تجريبه في هذا المركز على الأقل.

الصرامة

النقطة الأخيرة التي جربها ميتشو هي الصرامة، وهي ليست تجربة بالمعنى الحرفي لأنها تعكس أسلوب تفكيره.

الكاميرات أظهرت خلاف نشب بين أشرف بنشرقي وكريم بامبو مع نهاية الشوط الأول، ليبدأ الشوط الثاني بدون بامبو

لا يوجد إعلان رسمي بإن كان التبديل عقابي، أو اضطراري لإصابة لحقت باللاعب، أو حتى فني ناجم عن رأي فني لميتشو فقط.

لكن وفي حالة كان التبديل رد فعل على ما حدث بنهاية الشوط، فهذا مؤشر لشخصية ميتشو الصارمة.

الشخصية الصارمة ظهرت أيضا في الشوط الثاني، وذلك عندما أظهرت الكاميرات عصبية الرجل الصربي مع اتجاه اللاعبين للرعونة وإهدار فرص سهلة بعد زيادة النتيجة.

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