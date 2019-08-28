النجم الساحلي: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي بخصوص كوليبالي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، توصله لاتفاق مبدئي مع الأهلي بخصوص أزمة لاعبه سليماني كوليبالي.

وذكر بيان النجم أن "الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها في النادي الأهلي المصري بخصوص ملف اللاعب سليمان كوليبالي في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية".

ولعب كوليبالي (24 عاما) للأهلي لفترة قصيرة عام 2017، قبل أن يخل بتعاقده ويرحل عن مصر دون رجعة.

الأهلي تقدّم بشكوى في حق المهاجم الإيفواري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والهيئة الأولى في عالم الكرة حكمت للأهلي، وغرّمت كوليبالي 1 مليون و436 ألف دولار أمريكي.

ويواجه النجم الساحلي مشاكل في الاعتماد على كوليبالي المنتقل إلى النادي التونسي في الصيف الحالي، إذ يطالب الأهلي بمبلغ 450 ألف دولار المتبقي من قيمة الغرامة.

وكان النجم الساحلي قد أرسل خطابا إلى الأهلي في 7 أغسطس الماضي من أجل تسوية وضع كوليبالي.

وأفادت الصفحة الرسمية للنجم الساحلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك بأن النادي التونسي أرسل خطابا رسميا للأهلي لتسوية وضع كوليبالي.

ولم يشر البيان المقتضب إلى ماهية التسوية التي يرغب النجم الساحلي في الوصول لها مع الأهلي ليحل أزمة كوليبالي.

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