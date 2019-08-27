كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب التجديد لباسم علي لاعب الفريق رغم اقترابه من الرحيل.

الأهلي أعلن التجديد لباسم علي الظهير الأيمن لفريق الكرة لمدة ثلاث مواسم قادمة.

وقال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "التجديد جاء بسبب انتهاء عقد اللاعب مع الأهلي الموسم القادم فيما سيخرج هذا الموسم للإعارة فكان القرار توقيعه علي عقد ممتد لثلاثة مواسم".

وأضاف عبد الحفيظ عن مستقبل اللاعب "غدا سنحسم إعارة اللاعب الذي يمتلك أكثر من عرض حاليا".

باسم قال في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء: "جددت 3 مواسم مع الأهلي، أما بالنسبة لمفاوضات الانضمام للإسماعيلي على سبيل الإعارة فلم يتم حسمها حتى الآن".

واستدرك ظهير المقاولون السابق: "مسألة الخروج على سبيل الإعارة تعد فرصة للعب والمشاركة بشكل كبير".

باسم كان قريبا من الجونة، قبل أن يدخل الدراويش على خط التفاوض في الساعات الماضية قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات.

صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من المقاولون العرب في 2014.

ولم يشارك باسم علي إلا في 6 مباريات فقط طوال الموسم الماضي.

ومنذ انضمامه لـ الأهلي، شارك الظهير الأيمن في 60 مباراة ونجح في التسجيل مرة وصناعة 9 أهداف.