برشلونة عن صفقة نيمار: لم نتفق بعد.. لكن اقتربنا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 20:29

كتب : FilGoal

نيمار

كشف خابيير بورداس مدير القسم الرياضي في برشلونة، عن اقتراب ناديه من حسم صفقة نيمار جونيور.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

برشلونة أرسل وفدا إلى العاصمة باريس للتفاوض مع النادي الفرنسي اليوم الثلاثاء، شمل بورداس، وأوسكار جارو المدير التنفيذي، وإيريك أبيدال السكرتير التقني.

وصرّح بورداس للصحفيين فور وصوله مطار إل برات في إقليم كتالونيا: "لم نتوصل لاتفاق بعد، لكننا لا نزال نتفاوض، اقتربنا".

أخبار متعلقة

تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه مُستبعَد.. والمحمدي يعود للمشاركة أمام كرو سكاي: برشلونة حقق تقدما في صفقة ضم نيمار.. وريال مدريد مازال في الصورة مدرب بلجيكا: لوكاكو شعر بالملل في مانشستر يونايتد تقرير: ساري يقترب من اللحاق بمباراة نابولي.. لا يريد تفويتها

وكانت شبكة سكاي قد ذكرت أن برشلونة تقدّم كثيرا في مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان بعد الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء.

وقالت سكاي سبورتس إن برشلونة بصدد دفع مبلغا بين 170 مليون يورو، و180 مليون يورو، بجوار ضم باريس سان جيرمان للاعب من برشلونة.

وكذلك أكدت سكاي أن برشلونة سيضم نيمار على سبيل الإعارة قبل شرائه الموسم المقبل.

ورحل نيمار من برشلونة في ظروف استثنائية في 2017، بعد أن قام باريس سان جيرمان بدفع الشرط الجزائي له مع برشلونة المقدر بـ220 مليون يورو.

ولكن في يوليو الماضي، أبلغ نيمار مسؤولي باريس سان جيرمان بعدم رغبته في الاستمرار مع فريق العاصمة الفرنسية.

اقرأ أيضا:

سبورت: "قمة" نيمار انتهت دون اتفاق.. وبرشلونة مازال متفائلا

مصدر بإدارة المصري يوضح لـ في الجول سبب ندرة صفقات الفريق

كرة يد - كييل يتأهل لمواجهة الزمالك في مونديال الأندية بالتغلب على سيدني

بيان رسمي - اتحاد الكرة يعلن احتمالية تأجيل اختيار مدرب المنتخب

كرة طائرة - إلى ربع النهائي.. مصر تهزم نيجيريا في بطولة العالم للناشئين

برشلونة نيمار باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

الداخلية لـ في الجول: محمد صبحي مستمر معنا.. وشرط وحيد لرحيله دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف لـ في الجول ملاعبه في المنافسات المحلية والإفريقية 21 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: لجنة التخطيط تجتمع الأربعاء لمناقشة مقابلات وفد مفاوضة المدربين في أوروبا 38 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد السلة يغرم 4 لاعبين بسبب عدم الانضمام للمنتخب في أفرو كان 58 دقيقة | رياضات أخرى
برشلونة عن صفقة نيمار: لم نتفق بعد.. لكن اقتربنا ساعة | أوروبا
باسم علي: جددت 3 مواسم لـ الأهلي.. وانضمامي لـ الإسماعيلي لم يُحسم بعد ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

قد ينال إعجابك