كرة طائرة - ماذا قدم منتخب بيلاروسيا منافس مصر في بطولة العالم للناشئين

تأهل منتخب بيلاروسيا إلى ربع نهائي بطولة الكرة الطائرة للناشئين، لمواجهة مصر غدا الأربعاء.

وتغلب منتخب مصر على نيجيريا بثلاثة أشواط دون مقابل (25-16، 25-20، 29-27) ليتأهل لربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة. (من هنا)

أما منتخب بيلاروسيا خامس أوروبا فنجح في استكمال مفاجآته بالفوز على التشيك وصيف أوروبا بثلاثة أشواط نظيفة.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم بيلاروسيا في البطولة:

- تأهل منتخب بيلاروسيا إلى بطولة العالم للناشئين للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 16 عاما، عقب حصوله على المركز الخامس في بطولة أمم أوروبا.

- وقع منتخب بيلاروسيا في المجموعة الأولى بجوار منتخبات البرازيل وكوبا وتونس وتايوان.

- بدأ منتخب بيلاروسيا سيئا في البطولة بفوز صعب على منتخب تايوان الضعيف 3-2، ثم الخسارة من منتخب تونس المستضيف بنفس النتيجة.

- قدم منتخب بيلاروسيا مباراة جيدة أمام البرازيل أقوى فرق المجموعة، لكن خسر في النهاية 3-1 قبل أن يحسم تأهله بالفوز على كوبا 3-1.

- اصطدم منتخب بيلاروسيا بالتشيك وصيف أوروبا في ثمن النهائي، لكنه فجر المفاجأة وتأهل إلى ربع النهائي بالفوز 3-0 (25-23، 25-20، 25-20) في إنجاز تاريخي.

- سجل منتخب بيلاروسيا 465 نقطة في البطولة بينما استقبل 436، أما المنتخب المصري فسجل 449 نقطة بينما استقبل 412.

- لم يخسر المنتخب المصري حتى الآن في البطولة، بينما خسر منتخب بيلاروسيا مباراتي تونس والبرازيل.

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