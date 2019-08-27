كرة طائرة - إلى ربع النهائي.. مصر تهزم نيجيريا في بطولة العالم للناشئين

تغلب منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة على نيجيريا في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس.

وتقام بطولة العالم للناشئين في تونس بالفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

وتأهل منتخب الناشئين إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد غياب في خمس نسخ متتالية من البطولة.

وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة وحسموا الشوط الأول 25-16.

لكن عاد منتخب نيجيريا في الشوط الثاني قبل أن يتفوق الفراعنة بحسم الشوط بنتيجة 25-20، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 29-27 بعد التأخر بفارق 5 نقاط ليتأهل الفراعنة لربع النهائي.

ويواجه منتخب مصر بيلاروسيا خامس أوروبا في ربع النهائي في الثانية من ظهر غد الأربعاء، بعد الفوز على التشيك وصيف أوروبا.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.

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