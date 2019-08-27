حصاد الجولة الثانية من الدوري الإسباني.. منافس قوي لبنزيمة وجريزمان على أفضل هدف

انتهت الجولة الثانية من الدوري الإسباني حقق خلالها برشلونة انتصاره الأول في الموسم وتعثر ريال مدريد في فخ التعادل وشهدت الجولة تسجيل 18 هدفا.

أقوى خط هجوم حتى الآن لا يتواجد ضمن حتى الـ7 الأوائل، برشلونة بـ5 أهداف وفياريال بنفس عدد الأهداف ويليهم ريال مدريد بـ4 أهداف.

الآن لنرى من سيكون الأفضل في الجولة المنصرمة من الليجا.

أفضل لاعب في الجولة

الكثير من اللاعبين قدموا أداء رائعا في الجولة الماضية، ما بين خوردي ألبا ظهير برشلونة وكارليس بيريز صاحب الـ21 عاما في مشاركته الأولى وأنطوان جريزمان.

برشلونة فاز ضد ريال بيتيس بنتيجة 5-2 وقدم الثلاثي خوردي ألبا وجريزمان وبيريز مستوى متميزا للغاية.

كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد استمر في هز شباك خصوم فريقه وسجل ضد بلد الوليد في تعادل الملكي بنتيجة 1-1.

الأمر ذاته مع مارتين أوديجارد لاعب ريال سوسيداد الذي قدم أداء متميزا ضد ريال مايوركا في انتصار فريقه بنتيجة 1-0 وسجل هدف الفوز.

قدم خوان جوردان لاعب إشبيلية في مشاركته الثانية مع الفريق مستوى متميزا للغاية وسجل هدف الفوز ضد غرناطة، الوافد الجديد من إيبار تمكن من تقديم مستوى متميزا في خط وسط الفريق الأندلسي حتى الآن.

في رأيكم من كان أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري الإسباني؟

أفضل مدرب

إشبيلية حتى الآن لم يستقبل أي أهداف وقدم مستوى متميزا للغاية مع جولين لوبيتيجي، كذلك دييجو سيميوني الذي سجل فريقه هدفين ولم يستقبل أي أهداف ويتواجد في المركز الثاني خلف الفريق الأندلسي، الأمر ذاته مع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الذي نجح فريقه في الفوز بنتيجة 5-2.

في رأيكم من كان أفضل مدرب في الجولة الماضية؟

أفضل هدف

هدف جريزمان الثاني ضد ريال بيتيس كان رائعا للغاية والأمر ذاته في هدف كارليس بيريز جناح برشلونة الذي سجل بطريقة متميزة في ظهوره الأول

هدف كريم بنزيمة ضد بلد الوليد كان رائعا بالنظر إلى أن المهاجم سدد ولم يكن ينظر للمرمى

جابرييل فيرنانديز لاعب سيلتا فيجو سجل هدفا رائعا بالكعب ضد فالنسيا

هناك هدف راؤول جارسيا لاعب أتلتك بلباو ضد خيتافي من جملة نفذت بشكل جميل.

أيهم أفضل هدف؟

أفضل تصدي

كانت هناك العديد من التصديات الرائعة في الجولة الماضية، لكن مانولو رينا حارس مايوركا قدم أداء رائعا وله تصدي أكثر من رائع ضد ريال سوسيداد قبل نهاية الشوط الأول بلحظات في كرة بدت وكأنها هدف مؤكد، أيضا له عدد من التصديات خلال المواجهة عددها 3، أما ميجيل مويا حارس سوسيداد فقدم بدوره 4 تصديات متميزة خلال المواجهة.

أيهما أفضل تصدي؟

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