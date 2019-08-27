حصاد الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.. إنتر الناري والمريض المثالي

33 هدفا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، الكرة الإيطالية التي بدأت متأخرة عن بقية الدوريات الأوروبية الكبري ظهرت بشكل قوي ومثير وينبئ بموسم استثنائي كأقوى دوري هجومي في الجولة الافتتاحية.

ما بين خسارة ميلان وفوز إنتر وأفكار ماوريسيو ساري وماركو جيامباولو، ريمونتادا أتالانتا واكتساح إنتر ومفاجأة بريشيا، FIlGoal.com يعرض لكم حصاد الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

إنتر الناري

4 من الأندية الـ 6 الكبرى قامت بتغيير مدربيها في الصيف، يوفنتوس فاز بأداء غير مُقنع، ميلان خسر بأداء سيء للغاية، روما قوي هجوميا وهناك ثقب أسود دفاعي أهدر تقدمه ثلاث مرات.

إلا إنتر الذي بدأ مع كونتي رغم تواضع المنافس إلا أنه عرف كيف يفوز بسهولة ومن البداية يقول أن الأفاعي جاءت لتنافس على اللقب.

24 تسديدة منها 11 تسديدة على مرمى البرازيلي جابريل، 4 هزت منها شباكه تُظهر قوة إنتر، وأفكار كونتي في بداية الموسم والتي لك يتم الكشف عنها أغلبها بعد.

3-5-2 مع عودة المصابين وتأقلم اللاعبين أكثر مع شخصية وأسلوب كونتي ستجعل إنتر أقوى ويعزز فرص منافسة النيراتزوري ليوفنتوس.

أفكار غير مُطبقة

بسبب مرض ساري دخل يوفنتوس موسمه دون تعليمات المدير الفني الجديد، تحركات وسيطرة يوفنتوس أمام بارما كانت منطقية مع تفاوت المستوى أمام بارما.

سيطرة لكن دون ظهور أسلوب ساري في أرضية الملعب والذي بدوره سيتأخر بعض الشيء حتى لما بعد مواجهة نابولي الجولة القادمة.

في ميلانو نتحول للقطب الأحمر الذي خسر أداءا ونتيجة أمام أودينيزي، لدرجة خروج جيامباولو بعد المباراة بتصريح يتحدث فيه عن تغيير أفكاره لعدم ملائمتها للاعبي الفريق.

لمدة شهر نصف يتدرب اللاعبين على خطة 4-3-1-2، وخاضوا بها المباريات الودية ليظهروا بشكل مغاير تماما وسلبي للغاية بداية من ثلاثي خط الوسط بدون متوسط ميدان دفاعي وبدون أداء هجومي يُذكر.

تحية لـ ميهايلوفيتش

المدير الفني الصربي لـ بولونيا خرج من المستشفى من أجل قيادة فريقه ومن ثم العودة من جديد بعد قيادة الفريق أمام هيلاس فيرونا.

المباراة انتهت بالتعادل لكنها أظهرت الوجه الحقيقي لـ ميهايلوفيتش الذي يعاني من سرطان الدم بعد 40 يوما من التواجد في المستشفى لتلقي العلاج، حتى أن طبيبه وصفه بـ "المريض المثالي".

أفضل لاعب في الجولة

تشيرو إيموبيلي سجل هدفين وصار في رصيده 100 هدفا في الدوري الإيطالي، ليقود لاتسيو للتفوق على سامبدوريا في لويجي فيراريس أحد أصعب ملاعب الكالتشيو.

ريمونتادا أتالانتا خارج قواعده الذي تأخر أمام سبال كان بطلها الوافد الجديد الكولومبي لويس مورييل الذي سجل هدفين قاد بها نيراتزوري بيرجامو تسجيل الفوز الأول.

فيما سجل لورينزو إينسيني هدفين وصنع مثلهما وقاد نابولي للفوز في مباراة فيورنتينا بشق الأنفس بنتيجة 4-3 في مباراة شهدت تألق ثلاثي هجوم نابولي المُكون من جوزيه كاييخون ودريس ميرتينز.

أنطونيو كاندريفا الذي يعرف كيفية العمل تحت قيادة كونتي ظهر بشكل مغاير تماما عن الصورة التي حاولت بها الإدارة أن تتخلص منه وأكّد ذلك بصاورخية في الدقائق الأخيرة.

وأيضا من إنتر مارسيلو بروزوفيتش الذي أعاد اكتشاف قدراته المهدور حقها في إنتر وسجل هدفا وصال وجال في خط الوسط.

المدرب الأفضل

ميهايلوفيتش الذي يحصل على تعاطف كبير من أوساط الكرة الإيطالية، إلا أن تعادل بولونيا في الجولة الأولى يضعف حظوظه أمام أنطونيو كونتي الذي فاز بكل سهولة على ليتشي.

أفضل هدف

هدف إينسيني الرابع في شباك فيورنتينا جاء بعد عمل رائع بينه وبين كاييخون وميرتينز.

تشيرو إيموبيلي سجل ثنائية في شباك سامبدوريا لكن هدفه الأول كان الأفضل.

ألكسندر كولاروف أمام جنوى من ركلة حرة مباشرة في شباك جنوى، ومن قبله البوسني إدين دجيكو بهدف من مجهود فردي من داخل منطقة الجزاء.

صاروخية بروزوفيتش وكاندريفا في شباك ليتشي كان لها نصيبا أيضا.

برأيكم ما هو أفضل هدف في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

أفضل تصدي

لويجي سيبي تصدى لتسديدتين من البرتغالي كريستيانو رونالدو ليمنعه من زيادة الفارق لصالح يوفنتوس أمام بارما.

الإيطالي المخضرم سيلفتوري سيريجو تألق على مرتين أمام ساسولو ومنعهم من إدراك التعادل أمام تورينو.

والحارس الفنلندي جيسي جورونين لبريشيا الذي تألق في الزود عن مرماه أمام مد كالياري الهجومي في الشوط الثاني.

وأخيرا تصدي جانلويجي دوناروما في الشوط الثاني لتسديدة كيفين لاسانيا ليُبقي النتيجة بهدف نظيف لصالح أودينيزي أمام ميلان.

برأيكم ما هو أفضل تصد في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي؟

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