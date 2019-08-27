بعد اجتماع دام ساعتين.. تفاصيل العرض الأخير من برشلونة لضم نيمار

اجتماع دام لساعتين في برشلونة، الكثير من التقارير، الساعة تدق واقتربت من موعد إعلان غلق السوق الصيفية في بقية الدوريات الكبرى في أوروبا، فما جديد موقف النادي الكتالوني من ضم نيمار من باريس سان جيرمان؟

الكثير من التقارير وردت منذ مساء الأمس بعد اجتماع دام لمدة ساعتين في برشلونة ضم أعضاء مجلس إدارة النادي، بعد ذلك صباح يوم الثلاثاء اتجه 3 من أبرز أعضاء إدارة النادي إلى باريس من أجل محاولة وصفت بـ"الأخيرة" لضم نيمار.

ما الذي حدث؟ ما عرض برشلونة الأخير؟ وما موقف نيمار حتى الآن؟ يرصد لكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي ما حدث في اجتماع النادي الإسباني بشأن نيمار وبعض الأمور الأخرى.

في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين اجتمعت إدارة برشلونة بحضور أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة وإريك أبيدال المدير الرياضي وخافيير بورداس المدير الإداري.

دام الاجتماع لمدة ساعتين

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نشرت تفاصيل الاجتماع كالتالي:

اجتماع إدارة النادي الكتالوني لم يناقش قضية نيمار وحدها، لكن أيضا مستقبل إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي ورافينيا ألكانتارا.

معظم وقت الاجتماع تم تسخيره لمناقشة موقف نيمار المعقد للغاية، لماذا يعد معقدا؟ لأن النادي تقدم بعرضين حتى الآن أو بالأحرى فكرتين تم رفضهما.

الأولى كانت تقديم مبلغا ماديا بجانب خدمات فيليبي كوتينيو ولم يتفق الفريقان بسبب ضعف المقابل المادي.

الثانية، كانت استعارة اللاعب مع أحقية الشراء، العرض الأول في هذا الصدد كان استعارته لمدة عام ودفع 160 مليون يورو وتم رفضه.

العرض الثاني في الفكرة الثانية كان استعارة نيمار لمدة عامين مع أحقية الشراء الإلزامي، لكن برشلونة وضع شروطه، الشرط الأول أن يشارك نيمار في 50% من مباريات الفريق، والشرط الثاني أن يتأكد من تأهل الفريق في الموسمين إلى دوري الأبطال. ليس هذا فقط، بل أيضا أن يدفع برشلونة إذا ما أراد ضمه بعد العام الأول 140 مليون يورو، وفي العام التالي 170 مليون يورو.

صحيفة "لو باريسيان" قالت إن برشلونة يفكر في عرض جديد يتضمن تواجد عثمان ديمبيلي.

الصحف الإسبانية بدورها قالت إن ديمبيلي كان أحد محاور اجتماع يوم الإثنين في برشلونة، لماذا؟ لأن اللاعب شارك في مباراة أتلتك بلباو في افتتاحية الدوري والتي خسرها برشلونة بنتيجة 1-0، ولم يخبر أطباء الفريق بأنه مصاب، وأغضب ذلك إدارة النادي كثيرا بل وتفكر جديا إما في بيعه أو وضعه ضمن الصفقة، خاصة مع سلوكه "السيء" المتكرر.

والوضع حتى الآن أن عثمان ديمبيلي مطروح بقوة ضمن صفقة نيمار، أما راكيتيتش فليس بنفس القوة.

تفكير إدارة برشلونة وموقف نيمار الشخصي

لا يوجد الكثير من التفاؤل حيال صفقة نيمار، وتمت مناقشة هذا الأمر في الاجتماع حسب موندو ديبورتيفو، إذ أن النادي يعي أن باريس سان جيرمان لا يرغب في رحيل النجم البرازيلي، وبالإضافة لذلك إذا ما أراد بيعه، فسيفضل فعل ذلك لكن إلى ريال مدريد وليس برشلونة أبدا.

صحيفة "لو موند الفرنسية" قالت يوم الإثنين :"أمير قطر طلب بالأمر ألا يتم بيع نيمار خلال السوق الصيفية الجارية".

بالنسبة لبرشلونة فقد تم اتخاذ قرار ألا يكون النادي مهووسا بشان ضم اللاعب، والعرض الجديد سيكون الأخير في الأسبوع الأخير من السوق قبل إغلاقها يوم 2 سبتمبر.

على الرغم من ذلك طلب برشلونة من نيمار أن يظهر موقفه في لمسة من الولاء والامتنان للنادي الكتالوني ويضغط أكثر على باريس سان جيرمان لبيعه وذلك حسب موندو ديبورتيفو.

نيمار بالفعل أظهر علامات عديدة على أنه يرغب في العودة إلى برشلونة منها تصرفاته الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا حسب التقارير فقد كرر لباريس سان جيرمان رغبته في الرحيل.

صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية قالت يوم الإثنين إنه في الاجتماع الأخير الذي سيتم عقده بين برشلونة وباريس سان جيرمان سيطلب النادي الفرنسي طلبه مجددا، الحصول على خدمات ديمبيلي ونيلسون سيميدو بجانب 100 مليون يورو.

أخيرا اتجه أبيدال وأوسكار وبورداس إلى مطار برشلونة صباح الثلاثاء للتوجه إلى باريس لعقد الاجتماع الأخير مع إدارة النادي الفرنسي لمناقشة صفقة نيمار.

محاور أخرى في الاجتماع

ناقش برشلونة مستقبل رافينيا ألكانتارا مع الفريق، خاصة وأن النادي لا يرغب في رحيله مجانا لأن عقده ينتهي بعد عام، وفي نفس الوقت إذا ما سعى للتجديد فمطالب اللاعب المادية كبيرة، في المقابل فالنسيا يرغب في ضمه حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" لكن النادي الإسباني سيضمه إذا لم يجدد عقده.

راكيتيتش

في المقابل تم الاتفاق نظريا على رحيل راكيتيتش، إما كجزء من صفقة نيمار أو بيعه خلال السوق الصيفية الجارية، الكرواتي حسب صحيفة "موندو" يرغب في الرحيل إلى يوفنتوس، لكن النادي الإيطالي عرض في المقابل إيمري تشان وبرشلونة لم يحبذ تلك الفكرة.

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