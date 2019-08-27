كرة يد - مونديال الأندية.. عودة الزمالك وتفوق إسباني وغياب مصري سابق لأسباب سياسية

تنطلق اليوم الثلاثاء النسخة رقم 13 من بطولة العالم لأندية كرة اليد للرجال، وتقام في المملكة العربية السعودية.

تستضيف مدينة الدمام مونديال الأندية في الفترة من 27 إلى 31 من الشهر الجاري بمشاركة 10 أندية.

ويمثل مصر فريق الزمالك للمرة الرابعة في تاريخه، ويبدأ أول مبارياته غدا الأربعاء.

النسخة الحالية

تقام البطولة بمشاركة 10 أندية من قارات العالم، بينهم ثلاثي أوروبي ومثلهم آسيوي وفريق من كل من إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآستراليا.

يمثل الزمالك قارة إفريقيا كونه بطل النسخة الأخيرة من بطولة السوبر الإفريقي.

أما قارة أوروبا فيمثلها كل من برشلونة حامل اللقب، وفاردار المقدوني بطل دوري أبطال أوروبا وكييل الألماني عن طريق الدعوة.

ويمثل آسيا، الدحيل القطري بطل دوري الأبطال والوحدة السعودي منظم البطولة، وفريق مضر السعودي عن طريق الدعوة.

بينما يمثل فريق سيدني قارة آستراليا كونه البطل، نيويورك الأمريكي بعد فوزه بلقب أمريكا الشمالية وأخيرا تاوباتي البرازيلي بطلا لأمريكا الجنوبية.

هناك تمثيل مصري آخر في البطولة بخلاف الزمالك، إذ يلعب علي زين نجم منتخب مصر مع فريق الوحدة السعودي معارا من الشارقة الإماراتي.

نظام البطولة

تقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب وفي حالة التعادل يتم اللجوء للأشواط الإضافية.

تقام مباريات الدور التمهيدي اليوم بمواجهة بين كييل الألماني وسيدني الآسترالي، ليلاقي الفائز فريق الزمالك غدا الأربعاء.

كما يلعب مضر السعودي أمام نيويورك سيتي الأمريكي، ليواجه الفائز فريق فاردار بطل أوروبا.

يلعب الزمالك غدا أمام الفائز من جامعة سيدني وكييل الألماني، وفي حالة تأهله لنصف النهائي يواجه الفائز من مواجهة فاردار أمام (الفائز من مباراة مضر ونيويورك).

تاريخ مصر

يشارك نادي الزمالك للمرة الرابعة في تاريخه من أصل 6 مشاركات في تاريخ مصر، إذ شارك الأهلي مرتين من قبل.

يغيب نادي الزمالك عن مونديال الأندية منذ حصوله على المركز الرابع في 2012.

حقق الأهلي أفضل نتيجة مصرية بعد حصوله على الميدالية الفضية في نسخة 2007 والتي شهدت أول مشاركة مصرية.

وحقق الأهلي المركز الخامس في أخر مشاركة مصرية في البطولة بعد خسارته من فريق برشلونة في ربع النهائي 20 -16 والفوز على الإفريقي التونسي وتاوباتي البرازيلي في المباريات الترتيبية.

لم يغب الزمالك عن المربع الذهبي في مشاركاته الثلاثة السابقة، إذ حصد برونزية 2010 في مشاركته الأولى وبعدها حصد المركز الرابع نسختي 2011 و2012.

وشهدت الفترة الماضية أطول غياب مصري عن البطولة وذلك عن النسخ الثلاثة الأخيرة.

غياب سياسي

كان يحق للأندية المصرية التواجد في نسختي 2017 و2018 لكن تم الاعتذار عن المشاركة بسبب قرار سياسي بمقاطعة البطولات المقامة في قطر.

وكان الأهلي حامل لقب السوبر الإفريقي في 2017 ولكن اعتذر الفريق عن المشاركة لأسباب سياسية.

ولنفس الأسباب اعتذر الزمالك بطل السوبر الإفريقي 2018 عن المشاركة.

وحصلت السعودية على حقوق استضافة بطولة العالم للأندية لرجال اليد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وشارك ناديا الترجي والحمامات من تونس في أخر نسختين بعد اعتذار الفرق المصرية.

تفوق إسباني

تأتي الفرق الإسبانية على قمة المتوجين بلقب بطولة العالم للأندية برصيد 8 ألقاب من أصل 13 وبفارق 5 نسخ عن الفرق الألمانية أقرب المنافسين.

فريق السد القطري هو الفريق العربي الوحيد الذي حصل على لقب البطولة وكان ذلك في النسخة الثانية عام 2002.

نادي برشلونة هو أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 4 مرات يأتي خلفه كل من فوتش برلين الألماني وريال سوسيداد الإسباني بلقبين.

حصلت أندية السد القطري وكييل الألماني وأتليتكو مدريد وكانتباريا الإسبانيين على لقب لكل منهم.

نادي برشلونة هو حامل لقب أخر نسختين من بطولة العالم للأندية.

وغابت الأندية الإسبانية عن نسختين فقط من 13 نسخة أقيمت وكان ذلك عامي 2002 و2016.

ويبقى نادي برشلونة أكثر المرشحين لحصد اللقب مع فريق فاردار المقدوني.

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