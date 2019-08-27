أسطورة ليفربول: صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم

يرى جون ألدريدج أسطورة ليفربول أن نجمنا المصري محمد صلاح يستحق دخول قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم حاليا.

صلاح يواصل تألقه مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، بعدما حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مرتين، وينافس على الثالثة، علما بأنه توج لمعانه بحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

كل ما يلي على لسان المهاجم الذي سجل 63 هدفاً في 104 مباراة مع الريدز، وفاز بلقب هداف الدوري، في عموده لجريدة ليفربول إيكو.

"ركلة الجزاء التي سددها محمد صلاح ضد أرسنال كانت جيدة للغاية".

"لا أعتقد أن ركلات الجزاء التي سجلها محمد من قبل كانت رائعة بكل أمانة، حتى لو كان يسجلها، لكن تلك الركلة يوم السبت كانت الأفضل".

"لو وقف حارسان في المرمى لن يتمكنا من التصدى لها، لقد كانت تسديدة مثالية".

"الهدف الثاني لصلاح يبرز مهاراته جيدا، إذا اقتربت منه كثيرًا، فسوف يركض سريعا وبمجرد أن يفعل ذلك سيكون بعيدًا عنك كمدافع".

"صلاح يمكنه الركض بسرعة بالكرة أو بدون كرة، وفي ظروف أخرى كان دافيد لويز سيفكر في عرقلته".

"لكن مدافع أرسنال حصل على بطاقة صفراء من قبل، لذلك لم يستطع تحمل هذه المخاطرة، كما أن صلاح كان في أفضل حالاته".

"يبحث الدولي المصري عن الحذاء الذهبي مرة أخرى ليصبح الثالث على التوالي، لقد دخل سباق الهدافين لهذا الموسم بالفعل".

"مواصلة التألق الدوري الإنجليزي الأصعب في العالم كما يقولون، يوضح مقدار ما يتمتع به صلاح".

"يجب أن يكون ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم، من جهتي أتمنى ألا يتعرض للإصابة".

"يبدو صلاح جائعًا أكثر وأعتقد أن الفوز بدوري أبطال أوروبا ساعده هو والفريق بأكمله في ذلك".

"رفع كأس دوري الأبطال عزز فقط شهية لاعبي ليفربول لأنهم يعلمون الآن ماذا يرى الأبطال بعد التتويجات".

صلاح يواصل تألقه مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، بعدما حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مرتين، وينافس على الثالثة، علما بأنه توج لمعانه بحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.









































اقرأ أيضا:

بالفيديو – أمام حضور مصري مكثف.. الاتحاد السكندري يعود بانتصار مهم من الكويت

مدربه: حجازي مازال يحتاج 5 أسابيع للتعافي.. شخص عظيم يبكي لكي يعود قريبا

3 نصائح لـ تريزيجيه.. ما قاله لامبارد الأب وجيجز "المُعدَل" وطريقة التسديد

أس: شرط واحد من باريس سان جيرمان للتفاوض مع ريال مدريد على رحيل نيمار

حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. تألق صلاح ولاعب يخطف الأضواء بعيدا عن الكبار