الاتحاد الأوروبي يكرم كانتونا

حصد إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، احتفالا بمسيرة ناجحة للفرنسي مع كرة القدم ودعم القضايا الخيرية.

وأفاد نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه أن كانتونا سيحصل على جائزته يوم الخميس.

سيتم تقديم رمز يونايتد الذي سجل 82 هدفاً في 185 مباراة بين عامي 1992 و1997، مع رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر شيفرن، في قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال.

تمنح جائزة الرئيس للإنجازات الكروية والتميز المهني والصفات الشخصية المثالية، مع حرص شيفرن على تأكيده مدى الإعجاب بالتزام كانتونا بتحسين حياة الأخرين عقب نهاية مسيرته الكروية.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي في بيان: هذه الجائزة لا تعترف فقط بمسيرته كلاعب، بل أيضاً هي تكريم لشخصه الذي يدافع عن القيم والأمور التي يؤمن بها بقلبه وروحه".

إيريك كانتونا.. مانيفستو التاريخ والكرة والحرية

إلى جانب البطولات التسع التي فاز بها كانتونا خلال تواجده في أولد ترافورد، وما حققه مع أندية مارسيليا ومونبيلييه وليدز يونايتد، أذهل الجماهير بموهبته وأسلوبه الفريد.

ومنذ اعتزاله في عام 1997، في عمر الـ30، تحول كانتونا إلى التمثيل وكرة القدم الشاطئية، ولكن التزامه بالقضايا الخيرية، هو ما جعله يحصل على المديح داخل وخارج عالم كرة القدم.

ويعتبر كانتونا وشيفرن، داعمان أساسيان لمبادرة Common Goal التي تمول الجمعيات الخيرية ذات التأثير الكبير حول العالم. الثنائي يساهم بنسبة 1% من راتبه السنوي، لتمويل المبادرة التي شارك في تأسيسها لاعب وسط يونايتد، خوان ماتا.

يذكر أنه من بين الفائزين بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاعبين سابقين مثل ألفريدو دي ستيفانو، وبوبي تشارلتون، وإيزيبيو، وريمون كوبا، ويوهان كرويف، وفرانشيسكو توتي، وديفيد بيكام.

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