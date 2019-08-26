جوارديولا يتغنى بأجويرو.. ويعترف: لم نقدم أفضل مستوياتنا ضد بورنموث

أسهب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الإشادة بمهاجمه سيرجيو أجويرو الذي سجل هدفين في شباك بورنموث وقاد الفريق للفوز.

مانشستر سيتي انتصر على بورنموث بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الهدف الثاني لأجويرو أمام بورنموث كان مهما، النتيجة كانت متقاربة وكان من الممكن أن يحدث أي شيء".

وأضاف عن مهاجمه الأرجنتيني "أجويرو لديه إحساس فريد من نوعه بين المهاجمين على مستوى العالم".

وأشار المدير الفني إلى أن فريقه لم يقدم الأداء المنتظر أمام بورنموث، لكنه سعيد بتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وعن هذا قال المدرب الكتالوني "لم نقدم أفضل مستوياتنا، بالنظر للظروف، والطريقة التي يدافعون بها".

وأنهى تصريحاته بقوله: "إنهم لا يضغطون، إنهم يدافعون في منطقتهم، ثم ينتظرون الفرصة للقيام بالهجمات المرتدة، لم يكن هذا إيقاع اللعب الخاص بنا، لكننا تعاملنا مع الأمر".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف ليفربول، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الرابعة في المركز الثامن.

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