رد حسن حلمي المستشار القانوني لاتحاد الكرة على حكم إلغاء الهبوط، مشيرا إلى "ألغاء الهبوط مسألة كروية".

وقال المستشار القانوني لاتحاد الكرة: "اتحاد الكرة يقدر على عدم تنفيذ حكم إلغاء الهبوط الصادر عن مركز التسوية والتحكيم مع كامل التقدير والاحترام للقرار".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قرار مركز التسوية والتحكيم رأي قانوني، وإلغاء الهبوط وتنظيم الدوري هي مسألة فنية كروية بحتة تتعلق باتحاد الكرة وتنظيم المسابقات، وبالتالي لا علاقة بقرار أخرى بها".

واستشهد "نادي الشرقية حصل في وقت سابق على حُكم بإلغاء هبوطه، ولم يُنفذ. فريق في الدرجة الرابعة حُكم له بإلغاء نتيجة مباراته وشطبه وقدم دعوى وحصل على حكم بإلغاء قرارات اتحاد الكرة، ولم يتم تنفيذه أيضا".

وأتم "لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، تساندنا في هذا الموقف".

وفي وقت سابق، أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم حصوله على حكم بإلغاء الهبوط في الدوري المصري.

وقال الطويلة لـFilGoal.com: "اتخذنا الخطوات الصحيحة بداية من لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، ومركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية كذلك".

وأكد "سنتجه لاتحاد الكرة وفي حال عدم التطبيق سنأخذ قرارات تصعيدية بالاتجاه للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية في حال عدم التنفيذ".

وأوضح الطويلة أنه تلقى نسخة من الحكم قالت "أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠".

ورد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة على القرار، قائلا: "سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المديرة للاتحاد برئاسة عمرو الجنايني". (طالع التفاصيل)

وتقدمت الأندية الثلاثة الهابطة من الدوري هذا الموسم بشكوى لإلغاء الهبوط بدعوى عدم تكافؤ الفرص بين الأندية.

وفي الموسم الماضي، هبطت أندية النجوم وبتروجت والداخلية للدرجة الأدنى، فيما صعدت أندية طنطا وأسوان ونادي مصر للدوري الممتاز.

اقرأ أيضا

الطويلة لـ في الجول: حصلنا على حكم بإلغاء الهبوط.. سنصعد للفيفا والمحكمة الرياضية

4 أشياء تعلمناها من موقعة أنفيلد - خطوات الطفل على الطريق الصحيح ولا وجود للستة الكبار

خبر في الجول - لا عروض لرحيل أزارو حتى الآن.. الملف قد يُفتح في يناير

منافس الزمالك - جينيراسيون فوت.. مدرسة المواهب السنغالية التي أفرزت ماني

رئيس الزمالك: ثروت سويلم خسارة لاتحاد الكرة.. عرضت عليه منصب المدير التنفيذي