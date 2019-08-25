محمد إبراهيم ومرعي وميدو جابر في قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 20:19

كتب : عاطف شادي

محمد إبراهيم - مصر المقاصة

استدعى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة 21 لاعبا للدخول في معسكر الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك.

الزمالك يواجه المقاصة يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب.

قائمة المقاصة شهدت تواجد الوافد الجديد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، إلى جانب عمرو مرعي القادم من صفوف بيراميدز.

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بعثة المقاصة ستتجه إلى الإسكندرية صباح يوم الاثنين للدخول في معسكر مغلق حتى لقاء الزمالك.

وفيما يلي قائمة المقاصة بالكامل:

أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو.

عصام صبحي - أحمد عبد العزيز "مودي" - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن.

مصطفي شبيطه - صلاح ريكو – خالد أوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد إبراهيم - صلاح عاشور - أودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح أمين - عمرو مرعي.

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