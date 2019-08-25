رسميا – محمد شريف إلى إنبي

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 19:25

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الترسانة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي رحيل محمد شريف معارا إلى إنبي.

محمد شريف جناح الأهلي انتقل إلى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكشف أمير توفيق موافقة الأهلي على رحيل محمد شريف "بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع إنبي وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين".

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صاحب الـ 23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018.

وشارك محمد شريف في 12 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

ويعد محمد شريف هو الراحل الـ 18 عن صفوف الأهلي في 8 أشهر. (طالع التفاصيل)

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